Пасечник рассказал, можно ли нагревать мед и где его лучше хранить.

Украинцы еще с детства знают, чем полезен мед. Мы помним, что ни одна болезнь не проходила без горячего медового чая. Польза этого продукта несомненна, но каждый сорт немного отличается по влиянию на здоровье.

Пасечник Алексей Мельниченко рассказал в комментарии для УНИАН, какие разновидности продукта стоит употреблять в разных ситуациях, как правильно его хранить и является ли ошибочным распространенное мнение о вреде его нагревания.

Какой мед самый полезный

По словам пасечника, состав и свойства продукта зависит от того, какие растения опыляли пчелы. Например, акациевый мед содержит больше всего фруктозы и меньше глюкозы. Именно поэтому его часто рекомендуют даже людям с сахарным диабетом, ведь он не сильно повышает уровень сахара в крови. Больше всего глюкозы будет в изделии из рапса.

Ответ на вопрос, какой мед самый лучший, зависит от вашего запроса. "Например, как я уже сказал, люди с сахарным диабетом, которые боятся повышения сахара, берут изделие из белой акации. Люди с болезнями щитовидной железы - рапсовый, потому что он является даже своеобразным лекарством против этих заболеваний. Мед из липы - это лекарство от кашля, он больше всего подходит для лечения симптомов ОРВИ. Из разнотравья - достаточно универсальный и одновременно уникальный, потому что пчелы собирают нектар с разных цветов и, соответственно он насыщен совершенно разными микроэлементами и полезными веществами. Но если люди подбирают мед под собственные нужды, то конечно, лучше выбрать монофлорный", - рассказывает пасечник.

Монофлорный - это тот, в котором более 80% нектара происходит от одного растения. Чтобы подтвердить его состав, проводят лабораторный анализ. Опытный пасечник может ориентироваться по цвету, но точное определение возможно только с помощью лаборатории.

Как хранить мед правильно

Этот продукт сам по себе является природным консервантом. Существуют даже исторические примеры его использования для сохранения органических материалов, включая человеческие останки. Однако для того, чтобы польза меда была максимальной и он сохранялся веками, нужны определенные условия.

"Во-первых, надо исключить солнечные лучи. Поэтому желательно, чтобы продукт стоял в темном месте. Еще один важный аспект - температура. Для хранения рекомендуется, чтобы в помещении было до 20°C", - говорит Алексей.

Если мед загустел, его можно осторожно размягчить, не превышая допустимых пределов. Впрочем пасечник отметил, что процесс кристаллизации вполне естественный и лучше всего в него совсем не вмешиваться.

Какая температура вредна для меда

"Для того, чтобы не терялись полезные вещества, важно не превышать температуру растапливания выше 38 ° C. Это объясняется тем, что показатель в пчелином гнезде во время медосбора не превышает 36-38 °. Интересный факт заключается в том, что уровень тепла в улье почти равен температуре человеческого тела", - отметил пасечник.

Эксперт ответил на популярный вопрос - можно ли нагревать мед. По его словам, если температура изделия превышает примерно 38-40 °C, в нем теряются полезные вещества. Поэтому разогревать его на водяной бане не рекомендуется. В домашних условиях лучше размягчать его, например, поставив возле батареи, чтобы избежать перегрева.

справка Алексей Мельниченко Пасечник Алексей Мельниченко - пасечник с более чем пятилетним опытом, священник. Он развивает собственную пасеку, часть которой работает на Рокитнянщине и Таращанщине, а кочевая пасека ежегодно совершает несколько переездов по Киевской и Черкасской областям. Кроме классического меда, пасека Мельниченко производит крем-мед по авторской технологии. В продукт добавляют сублимированные ягоды, фрукты, орехи или шоколад, сохраняя полезные свойства меда.

