Чтобы полностью раскрыть аромат борща, попробуйте добавить несколько ингредиентов.

Многие кулинары замечают, что даже приготовленный по одинаковому рецепту борщ всегда получается разным. Количество специй, основа для бульона и даже порядок добавления ингредиентов в сумме сильно влияют на аромат.

Можно простоять у плиты часами и разочароваться результатом. Но если знать, что добавить в борщ для вкуса, то блюдо станет настоящим шедевром. Мы назвали классические и нестандартные способы улучшить любимый рецепт.

Видео дня

Что добавить в борщ чтобы он был вкуснее

Чтобы суп получился наваристым и ароматным, в бульон можно положить такие ингредиенты.

Копчености делают еду такой аппетитной, что все родные попросят добавки.

делают еду такой аппетитной, что все родные попросят добавки. Тертое сало с чесноком - украинская классика для тех, кто любит посытнее.

- украинская классика для тех, кто любит посытнее. Запеченная свекла . Попробуйте не жарить овощ, а запечь в духовке или на гриле. Вкус блюда станет гораздо богаче.

. Попробуйте не жарить овощ, а запечь в духовке или на гриле. Вкус блюда станет гораздо богаче. Сушеные грибы подходят для постного борща, чтобы он пах лесом.

подходят для постного борща, чтобы он пах лесом. Чернослив - нестандартная, но очень вкусная добавка для приятного копченого привкуса.

- нестандартная, но очень вкусная добавка для приятного копченого привкуса. Сливочное масло делает бульон нежнее и гуще.

Зная, как улучшить вкус борща, вы больше не сможете обходиться без этих хитростей.

Зачем в борщ добавляют сахар

Такая добавка раскрывает аромат блюда, помогая "подружить" все ингредиенты. Сахар смягчает кислоту томатов, подчеркивает сладость свеклы и усиливает общий вкус. Это самый простой способ, как сделать борщ вкуснее. К тому же этот продукт влияет на привлекательный вид блюда, поскольку делает его более красным.

Есть два момента, когда добавляют сахар в борщ. Первую щепотку нужно всыпать в процессе тушения овощей, а вторую - прямо в кастрюлю за несколько минут до готовности.

Что добавляют в борщ для красноты

Цвет бульона прежде всего зависит от свеклы. Чтобы она окрасила воду в аппетитный оттенок, при обжаривании добавьте чайную ложку уксуса (лучше яблочного) или лимонного сока. Под действием кислоты овощ станет ярче. Второй способ, как сделать борщ красным, это всыпать сахар. Его вносят в сковороду при пассеровании свеклы за 2-3 минуты до выключения.

Если ничего не помогло, попробуйте вмешать в борщ столовую ложку томатной пасты и оставьте настояться под крышкой. Со временем бульон станет более насыщенным.

Какие специи добавить в борщ

Классическими приправами считаются лавровый лист, черный перец и соль. Многие кулинары считают, что этого достаточно. Но для более насыщенного вкуса в зажарку вмешайте щепотку зиры или копченой паприки. А остроты добавит молотый чили. Конечно, такие специи для украинского борща не соответствуют традициям, но экспериментировать никто не запрещает.

Вас также могут заинтересовать новости: