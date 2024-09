Журналисты показали дополнительные активности, доступные в игре. Караоке включено.

На выставке Tokyo Game Show 2024 журналистам IGN удалось поиграть в новую Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii. Изданию разрешили записать игровой процесс новой части серии.

IGN опубликовала два ролика с записями демонстрации геймплея, общий хронометраж которых составил 23 минуты. На первом видео Горо Маджима прогуливается по пляжу Гонолулу со своими друзьями: мальчиком Ноа и его отцом Джейсоном. Журналистка, которая сделала запись, отмечает, что демоверсия не даёт понять в какой точке сюжета происходят действия и как они будут разворачиваться дальше.

На пляже к Маджиме пристали бандиты, тут сотруднице IGN представилась возможность опробовать боевую систему. В отличии от прошлой игры серии, Like a Dragon: Infinite Wealth, здесь боёвка сделана в реальном времени. У Горо есть два стиля боя: Бешеный Пёс и Морской Пёс. Первый позволяет герою сражаться в рукопашную, используя приёмы и уловки, свойственные члену Якудзы, а второй отражает пиратскую сторону приключения, в нём Горо орудует двумя саблями и кремниевым пистолетом. Между стилями можно переключаться прямо во время боя одним нажатием на крестовину.

Также SEGA предложила опробовать классические для серии дополнительные активности. На видео попал картинг, покупка одежды для персонажа, а также караоке. Журналистка отметила, что в давние поклонники серии точно узнают некоторые песни, которые может спеть Маджима.

Сотрудница IGN осталась несколько разочарованной тем, что в демо не показали бои на кораблях, хоть и дали попасть в Мадлантис, новую локацию, которая представляет собой кладбище кораблей, на которых поселились пираты.

В Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii главным героем впервые в серии станет Горо Маджима. Пёс Шимано потерял память на Гавайах после событий Like a Dragon: Infinite Wealth. Теперь Маджима пытается стать королём пиратов и заодно вернуть себе воспоминания.

Релиз Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii запланирован на 28 февраля. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Напомним, что на Tokyo Game Show 2024 также показали сюжетный трейлер новой Life is Strange. Игра снова расскажет историю про Макс Колдфилд, главную героиню первой части.

