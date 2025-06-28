Классической "пошаговщине" просто стало не хватать тактического разнообразия, считает Джош Сойер.

По мнению Джоша Сойера, геймдиректора Fallout: New Vegas, исчезновение пошаговой боёвки из RPG в начале 2000-х было связано не с её минусами, а с тем, что тогда рынок диктовал совсем другие тренды.

В интервью PC Gamer он напомнил, что реал-тайм с паузой (RTWP), то есть бои, где можно ставить игру на паузу и отдавать приказы, как в Baldur’s Gate или Dragon Age: Origins, стал популярным на фоне расцвета RTS вроде StarCraft. А пошаговая модель, наоборот, казалась устаревшей: "В тех же Fallout тактика быстро сводилась к постоянным выстрелам в глаза и пах".

Сойер отмечает, что тогда пошаговая боёвка действительно страдала от повторяемости и ограниченного управления напарниками. На этом фоне RTWP казался более гибким решением.

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Но сегодня пошаговые бои возвращаются, и их уже не называют медленными или скучными. По словам Сойера, современные игры вроде Baldur’s Gate 3 показали, что можно сделать глубокую, насыщенную пошаговую боевую систему, в которой масса вариантов и творческих решений:

"Там просто весело играть. И, что важно, всё это работает и с геймпадом, и с мышью. Интерфейс, может, не идеален, но ощущение свободы - отличное".

Он добавляет, что RTWP теперь воспринимается как нишевый подход с его особенностями, сложностями в управлении и техническими компромиссами. В то время как пошаговая система предлагает тот же уровень глубины, но в более доступной форме.

Ранее Джош Сойер рассказывал, что Obsidian хочет сделать ещё одну игру по Pillars of Eternity после релиза Avowed. Сойер хотел бы сделать тактическую игру во вселенной PoE.

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