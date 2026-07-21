Чтобы одежда после стирки была мягкой и приятно пахла, добавьте в машинку одно кухонное средство.

Владельцы стиральных машин часто не понимают, почему одежда после стирки пахнет сыростью. Многие люди в такой ситуации начинают сыпать больше порошка, чтобы перебить неприятный запах. Другие ищут поломку в технике или даже решают её заменить. На самом деле не обязательно принимать такие радикальные решения. Проблема решается очень просто с помощью обычного кухонного средства.

Что делать, если после стирки вещи пахнут затхлостью

Если после стирки вещи пахнут неприятно, это не значит, что в технике есть поломка. Чаще всего затхлый запах в стиральной машине появляется из-за скопления бактерий и грибка на внутренних деталях. Эти остатки переходят с барабана на одежду, что и вызывает плохой аромат.

Запомните первое, что делать, если после стирки вещи пахнут плесенью. Сначала нужно вытереть смоченной в уксусе губкой резиновое уплотнение дверцы барабана. Именно в этих складках скапливается больше всего плесени.

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Далее запустите стирку при 90° без вещей. Внутрь барабана всыпьте стакан пищевой соды. Именно этот продукт поможет убить всю плесень. После процедуры не закрывайте дверцу, пока поверхность полностью не просохнет.

Если плохой аромат уже перешел на вещи, то есть способ, как избавиться от запаха сырости на одежде после стирки. Сначала высушите их, а потом перестирайте при максимальной разрешенной температуре. В отделение для кондиционера влейте 200 миллилитров уксуса, а прямо в барабан всыпьте 100 граммов соды. Другие моющие средства не понадобятся. После стирки развесьте вещи на свежем воздухе.

Уксус и сода не только уберут с ткани остатки бактерий, но также придадут ей мягкость и яркий цвет. Этот метод особенно хорошо подойдет для банных полотенец - ворс на них станет нежным, как при покупке.

Если вы прошли все предыдущие шаги, но всё равно после стирки белье пахнет затхлым, стоит проверить сливной фильтр. Засор внутри него тоже может вызывать плохой запах.

Есть последняя возможная причина, почему белье после стирки плохо пахнет - это долгое пребывание одежды в машинке. Вещи рекомендуется доставать и развешивать сразу после процедуры. Не оставляйте их дольше, чем на полчаса, иначе появление неприятного аромата не избежать.

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