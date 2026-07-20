Рассказываем, когда отмечается Ильин день, что означает этот праздник и какие традиции с ним связаны.

Летний православный календарь включает множество праздников, знакомых даже тем, кто редко посещает церковь. Одним из таких является Ильин день, за столетия обросший многочисленными народными приметами и обычаями. Разберемся, что означает Ильин день - почему нельзя купаться во время его празднования и какие еще есть запреты для верующих.

20 июля или 2 августа - Ильин день в церковном календаре

Ильин день посвящен памяти святого пророка Илии – одного из наиболее почитаемых пророков Ветхого Завета. Согласно Священному Писанию, он всю жизнь боролся за веру в единого Бога, противостоял язычеству и прославился многими чудесами.

Более того, в Четвертой книге Царств описывается, что Илия не умер обычной смертью, а был еще при жизни вознесен на небо в огненной колеснице. В итоге после принятия христианства на Руси именно этот факт о пророке породил народные представления о нем как о хозяине грома, молний и летних гроз.

Видео дня

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь (новый стиль), день памяти пророка Илии отмечается 20 июля. Те же православные, кто продолжает следовать юлианскому календарю (старому стилю), празднуют его 2 августа.

В этот день верующие посещают богослужения, молятся пророку Илии, просят о здравии, мире, защите от бед и хорошем урожае. Также, как обычно, принято совершать добрые дела, помогать нуждающимся, мириться после конфликтов и проводить время с близкими.

Кроме того, нельзя не упомянуть и особый символизм, который окружает Ильин день: традиции и приметы, связанные с ним, на протяжении столетий формировались под влиянием местных народных практик. И тем не менее, основная суть праздника все же не в них, а в искренней молитве и духовном обновлении каждого верующего.

Что нельзя делать на Ильин день - как правильно провести время

Впрочем, с днем Ильи действительно связано и немало мирских обычаев. В частности, наши предки верили, что именно после этого праздника природа начинает готовиться к осени: ночи становятся прохладнее, дни сокращаются, а вода в реках и озерах уже не успевает хорошо прогреваться в течение дня.

Но многих людей может интересовать другое, не менее известное поверье на Ильин день: почему нельзя купаться во время его празднования?

Объяснения этому есть разные: одни считают, будто огненная колесница пророка охлаждает воду, другие – что после праздника в водоемах начинает проявляться нечистая сила. Хотя есть и более приземленное объяснение – к этому времени вода действительно становится холоднее, а в некоторых стоячих водоемах начинается цветение, из-за чего повышается риск простуды и раздражений кожи.

При этом важно иметь в виду, что церковь не относит этот запрет к религиозным предписаниям, так что его соблюдение остается личным выбором каждого.

Также говоря о том, что нельзя делать в Ильин день, многие верующие традиционно стараются избегать тяжелой работы в поле и огороде, не ссориться, не употреблять ругательства и не отказывать в помощи нуждающимся.

Иными словами, праздник нужно посвятить молитве, отдыху, общению с близкими и добрым поступкам, сохраняя мир в душе и уважительное отношение к окружающим.

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