Голубцы по старинному рецепту получаются удивительно сочными.

Аппетитные домашние голубцы на протяжении столетий остаются одним из самых любимых блюд украинцев. Невозможно отказаться от добавки, когда перед вами лежит сочное мясо в нежных капустных листьях. Способов приготовления этого блюда существует столько же, сколько и украинских семей.

Чтобы результат был предсказуемым и действительно вкусным, рекомендуем сделать старинные голубцы - рецепт классический из поваренной книги 1960 года проверен многими поколениями. Приготовленное этим способом блюдо всегда получается восхитительным.

Голубцы украинские - рецепт из старинной книги

Данный способ приготовления представлен в книге "Украинские блюда", изданной в Киеве в 1960 году. За более чем 60 лет рецепт испробовали многие украинцы. Если вам интересно, как сделать очень вкусные голубцы, то следуйте этому методу.

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Чтобы у вас получились аппетитные голубцы с мясом по-украински, подготовьте такие ингредиенты для основного блюда:

килограмм телячьего фарша;

крупный капустный кочан;

четыре столовые ложки пшена или риса;

две луковицы;

две с половиной ложки сливочного масла;

две горошины черного перца;

соль и специи.

Блюдо тушится в сметанной подливе. Для неё нужны следующие продукты:

полстакана сметаны;

два с половиной стакана бульона или обычной воды;

столовая ложка муки;

столовая ложка сливочного масла.

У капусты по этому рецепту вырезают твердую кочерыжку. Кладут в подсоленный кипяток и варят 2-3 минуты. Сваренную капусту откидывают на дуршлаг. Затем разделяют на отдельные листья, у которых срезают толстые прожилки.

Лук нарезают кубиком и поджаривают на сливочном масле до полуготовности (2-3 минуты). Рис или пшено также варят, чтобы он был наполовину готовым (около 10 минут). В фарш добавляют луковую зажарку, кашу, перемолотый перец, соль и специи. Эту начинку выкладывают по центру листка. Края капусты заворачивают внутрь, а затем скручивают в "рулетики".

Самые вкусные домашние голубцы получаются в сметанной подливе. Её делают так: на горячей сковороде топят сливочное масло. В него всыпают муку и жарят пару минут. Добавляют сметану, разводят горячим бульоном либо обычной водой. Такой соус проваривают на слабом огне около 8-10 минут. Подливу солят и перчат. Затем процеживают с помощью сита и снова доводят до кипения.

Чтобы сделать действительно вкусные домашние голубцы, рецепт предлагает их запечь. Выложите изделия в чугунную или керамическую кастрюлю. Залейте соусом. Тушите 80-90 минут при 180°. За 20 минут до готовности можно снять крышку, чтобы блюдо получило румяную корочку.

При желании голубцы также можно тушить на плите - 60 минут на медленном огне.

Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать зеленью. Отличным гарниром для него будет картошка, гречка или овощной салат.

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