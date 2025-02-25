Джош Сойер хотел бы сделать тактическую игру во вселенной PoE.

С релизом Avowed студия Obsidian переключила внимание на The Outer Worlds 2, но не исключает работу над другими проектами.

Джош Сойер, директор Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas, вновь поднял тему возможного тактического спин-оффа по вселенной PoE. Во время недавнего стрима на Twitch он отметил:

"Многим в студии хотелось бы поработать над тактикой в Pillars of Eterntity. У нас немало людей, которым нравятся тактические игры".

Эта идея обсуждается в Obsidian не впервые, но, по словам Сойера, узкая ниша жанра может создать сложности с окупаемостью. Тем не менее, он не исключает создание проекта с меньшим бюджетом, который позволил бы франшизе оставаться актуальной.

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Что касается полноценного Pillars of Eternity 3, разработчик дал понять, что для его реализации потребуется финансирование уровня Baldur's Gate 3. Пока же дальнейшее развитие серии связано с Avowed, который формально является частью этой вселенной.

Ранее мы рассказывали, что Obsidian осталась довольна продажами Avowed, а геймдиректор проекта Керри Пател намекнула на работу над дополнениями для игры.

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