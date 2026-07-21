Минимальный размер пенсии украинских защитников повысили в марте 2026 года.

Украинские защитники за свой подвиг перед Родиной получают помощь от государства. Законодательство гарантирует некоторые бесплатные услуги и льготы УБД. Также для украинцев с таким статусом предусмотрены более высокие пенсионные выплаты, чем у гражданских лиц.

Мы разобрались, как выросла пенсия УБД в 2026 году и меньше какой суммы защитники получать не могут.

Какая пенсия у участников боевых действий по возрасту и инвалидности

Военнослужащие могут оформить выплаты по инвалидности, если получили тяжелое ранение во время службы, а также обычную пенсию по возрасту или по выслуге лет.

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Как сообщает Пенсионный фонд, пенсия УБД по инвалидности была повышена в марте 2026. Такие выплаты могут получить не только военные, но и гражданские люди с инвалидностью вследствие войны. У 1 группы минимальный размер составляет 18885 гривень, у 2 группы - 15494 гривень, у 3 группы - 10625 гривень. Меньше этой суммы названные категории украинцев получать не могут.

Выплаты по возрасту военнослужащим рассчитываются таким же образом, как для гражданских. Однако минимальный размер для них повысили. С марта 2026 года пенсия военных в Украине не может быть ниже 6197 гривень для всех участников боевых действий.

Также выход на пенсию УБД в Украине сопровождается несколькими льготами. К примеру, для них снижен пенсионный возраст - 50 лет для женского пола и 55 лет для мужского, при наличии 20 и 25 лет соответственно. Также военная пенсия предусматривает надбавку 648,75 гривень за статус участника боевых действий.

Третий вид выплат полагается защитникам, которые провели много лет на службе. Ранее мы подробно рассказывали, как назначается военная пенсия по выслуге лет. В некоторых случаях её можно получать уже с 45 лет. При этом размер таких выплат нередко получается больше, чем пенсия участникам боевых действий по инвалидности или по возрасту, поскольку он привязан к денежному обеспечению.

Напомним, что военнослужащие, как и все украинцы, могут получать только один вид пенсии одновременно. Поэтому если защитник имеет право на несколько выплат, стоит выбрать для себя наиболее выгодную по сумме.

Кроме того, в Украине выросла не только пенсия УБД в 2026 году, но и размер минимальной выплаты близким погибших воинов. Теперь нетрудоспособный родственник защитника после индексации получит не менее 12810 гривень. Если право на помощь имеют двое и больше людей, то каждый из родных получит минимум 10020 гривень.

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