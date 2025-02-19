Разработчик уже добавил гулей, Легион Цезаря и некоторые здания из игры.

Фанат серии Fallout взялся за задачу сделать ремейк New Vegas, но выбрал для этого, пожалуй, самую неожиданную платформу: The Sims 2. Хотя как будто бы игра про особого опасного курьера с клюшкой и косплееров римлян идеально вписывается в детище Уилла Райта.

Моддер под ником FalloutPropMaster запустил свой блог на Reddit, где делится последними обновлениями ремейка. Разработчик уже перенёс некоторых узнаваемых персонажей из игры: Буна, Кэсс, Веронику, Аркейда и Мортимера из "Белой перчатки". Также в The Sims появились облики гулей и броня Легиона Цезаря.

Также FalloutPropMaster прошёлся по локациям, воссоздать пока что удалось не многое: пару зданий в Гудспрингс и два казино на Стрипе, но план строительства у моддера уже расписан.

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На вопрос, зачем это вообще делать, разработчик ответил: "потому что хочу". FalloutPropMaster уже потерял надежду на официальный ремастер, не то что ремейк New Vegas, и решил взять ситуацию в свои руки. И как раз попрактиковаться в моддинге The Sims, раньше у разработчика такого опыта не было.

Ранее мы рассказывали, что амбициозный мод для Fallout: New Vegas в Нью-Мексико - отменён. Разработчик выгорел от работы

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