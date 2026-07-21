Специалисты объяснили, как легко удалить жир и пригоревшие остатки пищи и какие ошибки только усложняют уборку.

Жир, брызги масла и пригоревшие остатки пищи так или иначе остаются на решетках газовой плиты. Если откладывать уборку, они превращаются в стойкий нагар, который удалить гораздо сложнее.

Не все так плохо: вернуть решеткам чистоту можно без дорогой бытовой химии и изнурительной чистки. Эксперты рассказали, как очистить чугунную решетку газовой плиты, какие средства лучше использовать при свежих и застарелых загрязнениях и каких ошибок избегать.

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Как убрать застарелый нагар с плиты - чем отмыть решетки

Способ очистки зависит от того, насколько сильно загрязнены решетки на плите. Если мыть решетки регулярно, жир и остатки пищи не успевают превратиться в плотный нагар. Эксперт по уборке Валентина Риос советует протирать плиту после каждого приготовления пищи, а решетки мыть с моющим средством примерно раз в две недели, пишет издание Martha Stewart.

Важно: перед чисткой обязательно посмотрите в инструкции, из какого материала сделаны решетки. Эксперт по бытовой технике Деннис Годынюк предупреждает, что замачивать необработанный чугун и модели с электрическими элементами нельзя - они могут заржаветь или повредиться.

Как очистить решетку газовой плиты в домашних условиях, если загрязнения свежие:

наполните раковину или другую большую емкость горячей водой;

добавьте несколько капель средства для мытья посуды;

замочите решетки на 10-15 минут, чтобы размягчить жир и остатки пищи (если они не из необработанного чугуна и не имеют электрических элементов);

протрите поверхности мягкой губкой;

труднодоступные места, по совету Валентины Риос, лучше очищать старой зубной щеткой или небольшой щеткой;

тщательно смойте остатки моющего средства теплой водой.

Затем решетки нужно вытереть насухо и дать им полностью высохнуть.

Если жир уже успел засохнуть, а остатки пищи пригорели, обычного средства для мытья посуды может быть недостаточно. В этом случае лучше использовать кухонный обезжириватель.

Как отмыть решетки плиты от застарелого жира и нагара:

снимите решетки и положите их в раковину или на плотный пакет;

возьмите обезжириватель в виде спрея - он лучше проникает в труднодоступные места - распылите средство с обеих сторон решеток, уделяя особое внимание участкам с толстым слоем жира и нагара;

оставьте средство на 10 минут или же можно ориентироваться на время, указанное в инструкции;

удалите размягченный жир мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

При необходимости почистите стыки и углы зубной щеткой и тщательно смойте остатки средства теплой водой. Насухо вытрите решетки и дайте им полностью высохнуть перед тем, как поставить обратно на плиту.

Чтобы не повредить решетки во время уборки, не допускайте таких ошибок:

не распыляйте обезжириватель, не сняв решетки с плиты, - Деннис Годынюк предупреждает, что средство может попасть на горелки и повредить их;

не трите поверхность металлическими губками и другими жесткими абразивами;

не замачивайте необработанные чугунные решетки;

не откладывайте очистку надолго - свежий жир удалить гораздо проще;

не используйте отбеливатель и агрессивные чистящие средства, особенно для эмалированных решеток.

После чистки решетки нельзя устанавливать обратно, пока они полностью не высохнут.

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