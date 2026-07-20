Православный праздник сегодня в народе прозвали Онуфрий Молчаливый.

По новому церковному календарю 21 июля верующие вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Киево-Печерских.

С этой датой связаны народные приметы о погоде и будущем урожае, а также ряд традиционных запретов.

Что принято делать в этот день, чего лучше избегать и какой православный праздник сегодня отмечают по новому и старому стилю - в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

21 июля (3 августа по старому стилю) по новоюлианскому календарю православные чтят память преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Затворника Киево-Печерских.

Оба святых подвизались в Киево-Печерской лавре: преподобный Онуфрий жил в XII веке, а Онисим - на рубеже XII-XIII веков. Сведений об их земной жизни сохранилось немного.

Известно, что Онуфрий дал обет молчания и до конца своих дней не произнес ни слова, за что получил прозвище Молчаливый. Онисим вел строгую затворническую жизнь в пещере, посвящая себя посту и непрестанной молитве, поэтому его называют Затворником. Мощи обоих преподобных покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

К святым Онуфрию и Онисиму обращаются с молитвами о духовной крепости, терпении и помощи в преодолении жизненных испытаний. Преподобного Онуфрия Молчаливого также просят избавить от празднословия, научить сдержанности и мудрости в словах.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю в этот день чтят память великомученика Прокопия Кесарийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие традиции связаны с этой датой.

Какой сегодня праздник в народном календаре

В народе этот день называют Онуфрий Молчаливый или Молчальник. Считается, что 21 июля нужно как можно меньше говорить и больше трудиться, поэтому любые дела стараются выполнять молча - тогда работа спорится, а в доме весь год сохраняются мир и порядок.

По традиции в этот день занимаются подготовкой амбаров, сараев и погребов к зиме: их просушивают, проветривают, ремонтируют стены и полы. Хорошей приметой считается навести порядок в доме: постирать, почистить посуду, перебрать вещи в шкафах и сундуках, проветрить зимнюю одежду. Также день подходит для домашних заготовок - варят компоты и варенье, готовят домашний квас и вино.

Поскольку праздник приходится на вторую половину лета, его связывают с постепенной подготовкой к осени, по традиции в это время собирают первый урожай яблок.

Существует и поверье о "немой воде". Ее набирают до рассвета в полном молчании, а затем используют для умывания, окропления дома и, по народным представлениям, для исцеления больных, считая такую воду особенно целебной.

В церковный праздник не приветствуются злость, зависть, сквернословие, сплетни, осуждение и ссоры. День преподобного Онуфрия Молчаливого особенно связывают с воздержанием в словах - говорить советуют только по необходимости, избегая пустых разговоров и конфликтов.

По народным поверьям, 21 июля не следует:

без необходимости пользоваться острыми предметами - считается, что полученная в этот день рана будет долго заживать;

ссориться и выяснять отношения - конфликт может затянуться и разрушить отношения;

приглашать в дом нежеланных гостей - это сулит хлопоты и семейные разногласия;

купаться в реках и озерах - по поверьям, вода уже становится опасной.

Также до Яблочного Спаса не рекомендуется есть сырые яблоки. Их принято перерабатывать: варить компоты и варенье, сушить, мочить, готовить домашний квас и вино.

Народные приметы о погоде 21 июля

По народным приметам 21 июля судят о погоде на осень и зиму:

холодная ночь выдалась - к ранней и морозной зиме;

утренний туман - к возвращению теплых дней;

мелкий дождь - к богатому урожаю грибов;

сильный ливень - к затяжной, сырой осени;

сороки громко стрекочут - зима будет мягкой и теплой.

Если день сегодня тихий и ясный - конец года будет спокойным, с преобладанием хорошей погоды.

У кого именины 21 июля

Именины 21 июля отмечают Иван, Семен.

По народным поверьям, рожденные в этот день вырастают трудолюбивыми и рассудительными людьми. Им также приписывали склонность к ремеслам и умение вести хозяйство.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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