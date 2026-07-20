Иногда забродившему варенью еще можно найти полезное применение.

Домашнее варенье, как правило, сохраняет свежесть в течение нескольких месяцев, но даже тщательно приготовленные заготовки порой начинают портиться раньше времени. И хотя чаще всего, если варенье забродило, его приходится выбрасывать, в некоторых случаях даже такому продукту все же можно найти применение. Разберемся, что можно сделать из забродившего варенья и как понять, безопасно ли его употреблять.

Что делать, если варенье забродило - можно ли есть его без обработки

Чаще всего варенье начинает портиться из-за неплотно закрытой крышки, плохо вымытых банок, нехватки сахара и других ошибок во время приготовления. Кроме того, процесс брожения и появление плесени значительно ускоряются, если хранить заготовки в теплом помещении или под прямыми солнечными лучами.

При этом есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание, прежде чем думать, что делать: если варенье забродило несильно, крышка только начала вздуваться, а пузырьки еще не заполнили всю поверхность, это обычно говорит о первом этапе ферментации.

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Можно ли есть забродившее варенье в таком случае зависит от способа приготовления: прямо из банки это делать не стоит, а вот в качестве начинки для выпечки, основы для компота и других блюд, предполагающих термическую обработку, оно вполне подойдет. Кстати, компот из забродившего варенья получается с легкой кислинкой, которая может даже улучшить его вкус, особенно если вы не любите слишком приторные напитки.

Впрочем, если вдобавок на варенье появилась густая пена, а из банки под давлением начала выделяться жидкость, значит процесс брожения зашел далеко и употреблять такой продукт становится небезопасно даже при повторной обработке. Хотя в таком случае из варенья еще можно сделать алкогольный напиток - что-то наподобие домашнего вина.

Наконец, даже если вы можете определить, как именно забродило варенье - что делать с ним, зависит прежде всего от наличия плесени. Дело в том, что плесневые грибки проникают глубоко внутрь продукта, поэтому в том, как спасти забродившее варенье, не помогут уже никакие методы. В таком случае его лучше герметично упаковать и утилизировать, избегая контакта с другими продуктами.

Как использовать забродившее варенье - рецепты и лайфхаки

Если брожение началось совсем недавно, а плесень и другие явные признаки порчи еще не появились, варенье можно попробовать восстановить. Для этого сироп нужно отделить от ягод, добавить в него примерно 300 граммов сахара на каждый литр и хорошо проварить. Затем ягоды можно вернуть обратно, прокипятить еще около 15 минут и разложить по тщательно простерилизованным банкам.

После этого варенье желательно хранить в холодильнике и съесть как можно скорее, пока не проявилось повторное брожение.

Также популярностью пользуется вино из забродившего варенья черной смородины, малины или вишни. Для его приготовления около трех литров заготовки нужно разбавить таким же количеством воды, при необходимости добавить сахар и несколько ложек изюма. Конечно, можно попробовать сделать вино из забродившего варенья без изюма, однако в таком случае лучше немного подождать, чтобы в продукте естественным образом успело образоваться достаточное количество дрожжей.

Затем смесь оставляют в стеклянной емкости со специальным водяным затвором или медицинской перчаткой с небольшим отверстием. Обычно процесс занимает от одного до двух месяцев, после чего напиток процеживают, разливают по бутылкам и оставляют созревать еще на несколько месяцев.

Еще можно приготовить пирог с забродившим вареньем, но только если процесс брожения начался совсем недавно и за это время еще не появилась плесень, неприятный запах или другие признаки порчи. При малейших сомнениях в качестве заготовки лучше не рисковать здоровьем и избавиться от продукта.

В целом, когда варенье забродило - что делать уж точно не стоит, так это пытаться "спасти" его без повторного кипячения или какой-либо обработки. Иногда люди просто мешают испорченный продукт с сахаром или другим вареньем, однако это не устраняет причину порчи, а значит, не гарантирует безопасность при употреблении.

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