Внесение удобрений важно для сладости и крупного размера ягод.

В середине июля малина уже густо увешана ягодами, которые только начинают созревать. Это идеальный момент для внесения удобрений: именно сейчас решается судьба урожая. Поэтому дачникам особенно важно знать, чем подкормить малину во время плодоношения. Пренебрежение процедурой может привести к тому, что ягоды вырастут мелкими и безвкусными.

Как вносить удобрения для малины летом

Перед процедурой запомните важное правило: дополнительное питание всегда вносят только во влажную почву. То есть кусты сначала надо полить обычной водой, чтобы средство не обожгло нежные корни. Только потом мы вливаем удобрение. Если вы выбрали листовое опрыскивание, то проводите его утром или вечером.

Также помните, что подкормка малины по месяцам всегда применяется с учетом потребностей растения. Если весной кусты нуждаются в азоте для отращивания новых веток, то летом этот микроэлемент уже не нужен. Во время созревания ягод делайте упор на калий (дает насыщенный вкус ягодам) и фосфор (укрепляет корни и повышает общую урожайность). Пожелтение листьев сигнализирует о недостатке железа.

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На этапе плодоношения кусты достаточно подкормить один раз в конце июля или в начале августа. Не переусердствуйте: избыток питательных веществ так же вреден, как и недостаток. Затем в следующий раз удобрение вносят уже в конце лета, чтобы помочь кустам подготовиться к зимовке.

Чем подкормить малину в период созревания ягод из химических препаратов

Как уже упоминалось ранее, малиновые посадки летом принято удобрять калийными и фосфорными удобрениями. Их удобно применять в форме химических препаратов, поскольку вы всегда знаете состав и дозировку.

Готовые препараты быстро действуют и показывают высокую эффективность. Предлагаем несколько рецептов, по которым готовится подкормка малины в июле. Для этого растворите в 10 литрах воды такие средства на выбор:

15 граммов монофосфата калия (ускоряет плодоношение, увеличивает размер ягод);

20 граммов сульфата калия (делает плоды сладкими и крупными);

30 граммов калимагнезии (предотвращает болезни, подходит для ослабленных и ремонтантных кустов);

2 грамма борной кислоты (увеличивает количество завязей и предотвращает осыпание, применяется по листу).

Обязательно убедитесь, что выбранный вами препарат не содержит хлор, поскольку он вызывает заболевания малины.

Чем подкормить малину во время плодоношения из народных средств

Эффективное удобрение для малинника можно сделать своими руками. Органика действует медленнее, но зато легко готовится из подручных средств.

Хорошо реагирует малина на пепельный раствор. Древесная зола не содержит азот, зато богата калием, фосфором и магнием. Именно эти элементы нужны ягодам в июле. Для приготовления подкормки растворите в 10 литрах воды банку золы объемом 0,5 литра. Настаивайте 3 дня и влейте по половине ведра на куст.

Второй вариант органического удобрения - настой из сорняков. Это бесплатный аналог дорогостоящих препаратов. В качестве сырья лучше всего подойдут крапива, одуванчики и чистотел. Трава должна быть без признаков болезней и вредителей. Такая подкормка малины народными средствами делается в бочке, заполненной сорняками на две трети. Залейте емкость водой по горлышко и оставьте на три дня забродить. Когда смесь приобретет запах навоза, разведите её водой в десять раз и полейте малину с любыми другими ягодами.

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