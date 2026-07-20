Засухойсточивые цветы отлично подойдут для дачи или кладбища.

С каждым годом лето в Украине становится все жарче, а дожди идут реже. В связи с погодными изменениями цветоводы интересуются, какие цветы могут расти без полива долгое время. Никому не хочется каждый день ходить на клумбу с лейкой, особенно если цветник находится далеко от дома. Отличным решением станет посев устойчивых к засухе растений. Они украшают участок красивым цветением и при этом совсем не требовательны к уходу.

Какой цветок не нуждается в поливе долгое время

Все живые организмы на Земле нуждаются в воде. Зелени это также касается. Поэтому если вам интересно, какой цветок может жить без воды, то вы будете разочарованы - такого не существует. Совсем без полива ни одно растение не обходится. Однако некоторые виды настолько приспособились к засухе, что могут выдерживать несколько недель без ухода.

Устойчивая к жаре клумба подойдет к тем, кто хочет сделать красивый участок с минимальными усилиями. Зная, какие цветы растут без полива долгое время, вы можете посадить их там, куда нет возможности приезжать каждый день. Такие растения отлично подходят для украшения дачи или могилы.

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Эхинацея

Яркая эхинацея - вот что посадить, чтобы не поливать участок каждый день. Этот выносливый многолетник прекрасно приживается на любых типах почвы Огромное количество разнообразных расцветок удовлетворит любые вкусы. Ещё один приятный бонус - способность к самопосеву, благодаря которой вы сможете получить новые растения без усилий.

Рудбекия

Близкая родственница эхинацеи похожа как условиями ухода, так и внешним видом. Рудбекии - это засухоустойчиве многолетники с красивыми крупными цветками. Самые популярные сорта имеют оранжевые лепестки, хотя можно найти разновидности с другим цветом и даже двухцветным окрасом. Это растение также привлекает опылителей, поэтому его часто сажают возле овощей.

Очиток

Седумы или очитки - рекордсмены по удерживанию влаги в листьях. Поскольку они относятся к суккулентам, то могут долгое время обходится без влаги. Эти засухоустойчивые цветы часто сажают на кладбищах. Среди сортов растения можно найти как вьющиеся, так и кустовые варианты. Последние способны цвести с начала лета аж до середины осени.

Агапантус

Агапантус - ещё одно растение, что можно выращивать без полива долгое время. Его родиной является Африка, где длительная засуха не редкость. Растение выпускает большие шарообразные соцветия белых или фиолетовых "колокольчиков". Поливают его редко, но обильно.

Лаванда

В перечне того, какие растения не требуют частого полива, нельзя не упомянуть лаванду. Нежные ароматные цветки сделают красивее любой участок, а также распространят вокруг прекрасный аромат. В дикой среде эти кусты растут в сухих бедных почвах, поэтому в выносливости им нет равных. Дачники также ценят их за способность отпугивать многих вредных насекомых.

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