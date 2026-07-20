Медовый Спас отмечается самым первым из трех.

Все православные христиане в Украине знают, что Медовый, Яблочный Спас и Ореховый теперь мы празднуем по новому стилю. Однако несмотря на смену дат, традиции и запреты остались такими же, какими мы все их помним. Рассказываем, когда Медовый Спас в этом году, что можно и нельзя делать на праздник.

Какого числа Медовый Спас - дата и традиции торжества

После перехода на новоюлианский календарь ПЦУ многие православные праздники сместились на 13 дней назад. Зная это, можно легко посчитать, когда Медовый Спас в Украине в этом году - жители нашей страны будут отмечать торжество 1 августа. С этой же даты начинается двухнедельный Успенский пост. Сам по себе праздник, который в народе называется Медовый Спас, объединяет два церковных праздника - день памяти мучеников Маккавеев и Происхождение честных древ Животворящего Креста. В старину люди с этой даты начинали собирать мед и ходили на праздник в храм, чтобы освятить воду и медовые соты.

История праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, и речь идет о событиях примерно 9 века. Тогда в летнее время большие города "косили" эпидемии, и священнослужители выносили из храмов частицу креста Господня, чтобы освятить водоемы. Вода становилось чистой и целебной, и это помогало остановить распространение болезней.

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В современном мире, конечно, нет необходимости в таких действиях, однако традиция освящать определенные продукты и следовать христианским канонам осталась. Верующие люди стараются не нарушать запретов, чтобы не разгневать Господа.

Что категорически нельзя делать на Медовый Спас, а что можно

Медовый Спас, как и Яблочный, и Ореховый, славится своими многолетними традициями. Одна из них - освящение меда. Раньше считалось, что до праздника есть мед нельзя, и только в заветную дату пасечники приносили в храм соты. После освящения их можно было употреблять в пищу, но в первую очередь необходимо было угостить медом маленьких детей и нищих людей.

Кроме меда, принято святить и мак, и выпечку с маком. Хозяйки издавна пекли огромные пироги, угощая традиционными сладостями друзей и соседей, а также нуждающихся. Молодые девушки собирали мак на полях, плели из него венки и обереги от нечистой силы.

Так как еще одно название этого Спаса "Мокрый", нетрудно понять, что традиции могут быть связаны с водой. В старину люди ходили на озера и реки, купались сами и мыли скот. Верили, что вода на Спас становится целебной, и такой ритуал защищает и людей, и животных от болезней. В современном мире традиция может быть реализуема - 1 августа вполне можно посетить пляж.

Каждый верующий человек должен знать, что категорически нельзя делать на Медовый Спас - любые нарушения заветов могут навлечь неприятности на человека. В эту дату запрещено:

ругаться и сквернословить;

заниматься тяжелой физической работой;

трудиться на огороде;

желать кому-либо зла;

злоупотреблять алкоголем или пищей.

Так как с 1 августа начинается Успенский пост, уже на Медовый Спас необходимо употреблять только скоромную пищу и придерживаться правил питания, готовя себя к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

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