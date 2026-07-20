Украинские пенсионеры могут претендовать на целый ряд надбавок и доплат.

Надбавка к пенсии по возрасту в Украине - лишь одна из доплат, которые могут получать пенсионеры в 2026 году.

Адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН объяснила, какие выплаты назначаются автоматически, по каким вопросам нужно обращаться в Пенсионный фонд отдельно и на какие суммы можно рассчитывать.

Кому предусмотрена надбавка к пенсии в Украине в 2026 году - основные виды доплат

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат Ирина Боса, пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на ряд надбавок и доплат к пенсии. По её словам, наибольшую группу составляют выплаты, которые Пенсионный фонд назначает автоматически, без какого-либо обращения со стороны человека.

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Главная из них - ежегодная индексация пенсий. Коэффициент индексации наполовину зависит от уровня инфляции за предыдущий год и наполовину - от темпов роста средней зарплаты за последние три года:

С 1 марта 2026 года применяется коэффициент 1,121, то есть примерно 12%, при этом минимальное повышение не может быть меньше 100 грн, а максимальное - превышать 2595 грн.

Впрочем, индексируется только "основная часть" пенсии, без учета надбавок и доплат, поэтому реальный рост выплаты обычно оказывается меньше, чем официальный процент.

Наряду с этим государство гарантирует минимальный уровень пенсионной выплаты для тех, кто уже не работает, и размер этой гарантии зависит от возраста и стажа человека. Надбавка к пенсии ветеранам труда в Украине не относится к этим автоматическим доплатам, тогда как гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты составляет:

4213 грн - для тех, кому предусмотрена надбавка к пенсии после 65 лет (при наличии не менее 35 лет страхового стажа у мужчин и 30 лет у женщин), а также для лиц от 80 лет со стажем от 25 и 20 лет соответственно;

4050 грн - предусмотрена лицам в возрасте 70-80 лет со стажем от 35/30 лет;

3725 грн получают те, кому ещё не исполнилось 70 лет, при наличии такого же стажа, а также лица с инвалидностью I группы независимо от возраста;

3406 грн предусмотрено для остальных неработающих пенсионеров без полного стажа. При неполном стаже сумма рассчитывается пропорционально имеющимся годам.

В этом расчете учитываются не только размер самой пенсии, но и надбавки, повышения и компенсационные выплаты, за исключением пенсии за особые заслуги, которая рассчитывается отдельно.

Аналогичный принцип действует и в отношении ежемесячной государственной адресной помощи, которую получают лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий. Лица с инвалидностью I группы могут получать до 18 885 грн, II группы - до 15 494 грн, III группы - до 10 625 грн, а участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства могут рассчитывать на доплату до 6197 грн.

Автоматически, без подачи заявления, с 1 апреля 2026 года также проводится перерасчет пенсий работающих пенсионеров, который учитывает стаж, накопленный после предыдущего перерасчета.

Какова надбавка к пенсии по возрасту в Украине

Также по достижении 70, 75 и 80 лет пенсионерам назначаются возрастные надбавки:

надбавка к пенсии после 70 лет в Украине составляет 300 грн;

те, кому предусмотрена надбавка к пенсии в 75 лет, получают 456 грн;

надбавка к пенсии после 80 лет составляет 570 грн (такой же будет и надбавка к пенсии после 90 лет в Украине).

"При этом эти суммы не суммируются, а лишь заменяют друг друга. Отдельно действует надбавка за сверхнормативный страховой стаж, которая в 2026 году не может превышать 25,95 грн за каждый дополнительный год", - отмечает Боса.

Тот же коэффициент индексации 1,121 с 1 марта 2026 года применяется как к пенсиям бывших военнослужащих, так и к минимальным пенсиям людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Какие еще надбавки к пенсии можно оформить в 2026 году

По словам адвоката, помимо автоматических начислений, законодательство предусматривает и ряд доплат, которые назначаются только после обращения в Пенсионный фонд с заявлением и подтверждающими документами.

В частности, речь идет о следующих выплатах:

надбавку на нетрудоспособных членов семьи - для гражданских пенсионеров она составляет 150 грн на каждого ребенка до 18 лет, а для военных пенсионеров - 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году это 1297,50 грн);

членов семьи - для гражданских пенсионеров она составляет 150 грн на каждого ребенка до 18 лет, а для военных пенсионеров - 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году это 1297,50 грн); надбавку на уход - 1038 грн (40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Лицам с инвалидностью I группы она назначается автоматически на основании справки МСЭК, остальным категориям необходимо подать заявление. В то же время эта выплата не суммируется с государственной социальной помощью на уход;

- 1038 грн (40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Лицам с инвалидностью I группы она назначается автоматически на основании справки МСЭК, остальным категориям необходимо подать заявление. В то же время эта выплата не суммируется с государственной социальной помощью на уход; пенсию за особые заслуги перед Украиной, которую могут получать Герои Украины, лица, награжденные государственными орденами, ветераны войны с боевыми наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты и лица, удостоенные почетного звания "заслуженный".

По словам адвоката, размер пенсии за особые заслуги составляет:

35-40% прожиточного минимума - для Героев Украины;

25-35% - для ветеранов войны, спортсменов и космонавтов;

20-25% - для остальных категорий.

Конкретный процент в пределах этих диапазонов определяет специальная комиссия в зависимости от заслуг человека.

"Если лицо одновременно имеет право на надбавку по нескольким основаниям, ему назначают только одну - самую большую. В случае смерти такого пенсионера право на надбавку переходит нетрудоспособным членам его семьи: в размере 70% при наличии одного иждивенца или 90% - двух и более", - отмечает Боса.

Отдельно стоит упомянуть надбавку многодетным матерям. Важно помнить, что надбавка к пенсии за троих детей в Украине не предусмотрена – её могут получать только женщины, родившие и воспитавшие не менее пяти детей. С июня 2026 года такая выплата назначается как разновидность пенсии за особые заслуги и составляет 35-40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Не все доплаты суммируются между собой, - говорит адвокат. - Законодательство отдельно определяет, какие выплаты учитываются при сравнении с гарантированным минимумом, а какие рассчитываются отдельно, например, пенсия за особые заслуги".

Впрочем, отдельные выплаты могут суммироваться - одновременно могут начисляться возрастная доплата, надбавка за сверхнормативный страховой стаж, пенсия за особые заслуги и доплата до гарантированного минимума, если человек соответствует установленным условиям. Общий размер пенсии со всеми надбавками в 2026 году не может превышать 25 950 грн. Если сумма больше, применяются понижающие коэффициенты.

Таким образом, часть надбавок Пенсионный фонд назначает автоматически, а для получения остальных необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Чтобы не лишиться положенных выплат, стоит проверить, на какие именно надбавки вы имеете право.

Ранее мы также рассказывали, какой будет минимальная пенсия в Украине в 2027–2029 годах.

справка Ирина Боса Адвокат Получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2025 году успешно защитила диссертацию и получила степень доктора философии (PhD) в области права в Национальной академии внутренних дел. Специализируется в области уголовного, гражданского и административного права.

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