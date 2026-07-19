Несколько простых приемов помогут надолго избавиться от мокрицы на участке.

Мокрица кажется довольно безобидной, но если не уделять ей внимания, она может быстро заполонить грядки сплошным зеленым ковром, отбирая у других растений влагу и питательные вещества. При этом справиться с ней можно даже без применения химии - главное действовать последовательно и не позволять сорняку снова разрастаться. Разберемся, как убрать мокрицу с огорода и что делать, чтобы предотвратить ее повторное появление.

Как избавиться от мокрицы в огороде - три простых метода

Мокрица предпочитает прохладу, влажную почву и затененные участки, поэтому чаще всего появляется между грядками, под кустарниками, возле теплиц, заборов и садовых дорожек. Причем растет она очень быстро, поскольку почти непрерывно цветет и образует множество мелких семян. Так что если не знать, как вывести мокрицу на огороде, уже через несколько дней занятая ею площадь может заметно увеличиться.

Более того, семена мокрицы могут сохраняться в почве несколько лет, поэтому даже если кажется, что сорняк уже полностью исчез, спустя время он может появиться снова, вынуждая садоводов вновь и вновь пропалывать участок.

Видео дня

Как вывести мокрицу с огорода легче всего

Главное правило борьбы с мокрицей – не терять времени впустую: молодые растения удалить гораздо проще, особенно после дождя или полива, когда почва становится рыхлой. Во время прополки важно вырывать сорняк вместе с корнем и сразу убирать его с участка. Если оставить мокрицу на земле, она может продолжить созревать или снова укоренится.

Среди того, чем уничтожить мокрицу на огороде, многие огородники применяют обычный столовый уксус. Его нужно точечно распылить лишь на листья сорняка в сухую погоду, стараясь не попадать на овощные, цветочные и другие культурные растения. Конечно, этот метод не заменяет прополку, но может служить хорошим дополнением, если мокрица уже успела занять большие участки.

Как избавиться от мокрицы на огороде - щадящие методы

Гораздо эффективнее не только удалять сорняки, но и лишать их благоприятных условий для роста. Мокрица особенно активно развивается на переувлажненной почве, так что с поливом стоит быть аккуратным. Если же посадки слишком густые, их полезно периодически прореживать.

Еще одним рабочим советом в том, как уничтожить мокрицу, может быть простая мульча: слой соломы, подсушенной травы, древесной коры, щепы или другого натурального материала закрывает поверхность почвы, не давая семенам прорастать из-за недостатка света. На дорожках и пустующих участках также можно использовать плотное агроволокно или черную пленку.

Конечно, если вы ищете способ, как избавиться от мокрицы за несколько дней, то без химических средств вряд ли удастся обойтись. Однако бороться с ней годами тоже не придется. Регулярное удаление молодых растений, контроль влажности почвы и отсутствие открытых участков земли постепенно ограничивают распространение сорняка, а ухоженные грядки значительно реже нуждаются в прополке.

Ранее мы писали, как отпугнуть муравьев со двора.

Вас также могут заинтересовать новости: