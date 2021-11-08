Это стало возможно благодаря наборам раннего доступа.

Масштабная гоночная игра Forza Horizon 5 выйдет только завтра, 9 ноября. Однако пользователи, которые приобрели издания Premium Edition и Premium Add-ons Bundle, получили доступ к проекту три дня назад. Этим воспользовались хакеры, чтобы взломать новинку. Они уже подготовили пиратские сборки Forza Horizon 5, в которых улучшили ее техническую составляющую.

Свежая гонка от Playground Games и Xbox Game Studios не оснащена DRM-защитой Denuvo. А стандартные технологии против взлома обычно не останавливают хакеров. За подготовку пиратского релиза Forza Horizon 5 ответственна девушка-хакер Empress. Ранее она прославилась тем, что преодолела защиту Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Valhalla. До нее никто из злоумышленников не мог взломать эти проекты.

Empress также провела работу над ошибками, которые допустила Playground Games. Она подкорректировала техническое состояние Forza Horizon 5, благодаря чему игра перестала часто вылетать. Пользователи Reddit уже посоветовали девушке связаться с разработчиками и дать им несколько советов по улучшению проекта.

Коротко про Forza Horizon 5

Как и предыдущие части, игра посвящена участию в гоночном фестивале. На этот раз он проходит в Мексике. Пользователи могут ездить по огромному и предельно детализированному открытому миру.

Разработчики реализовали несколько биомов, динамичную смену погодных условий и времени суток.

В Forza Horizon 5 присутствуют разные типы гонок, в том числе длительные заезды по всей карте, и разноплановые побочные активности.

Автор: Назар Степорук