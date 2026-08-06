Мяту легко сохранить на зиму в домашних условиях, причем для этого необязательно ее сушить.

Мяту необязательно сушить, чтобы сохранить ее вкус и аромат до зимы. Есть несколько других способов заготовки, при которых она остается максимально похожей на свежую. Такие заготовки пригодятся не только для чая, но и для десертов, напитков и других блюд. Разберемся, как сохранить мяту на зиму в домашних условиях.

Как правильно заготовить мяту на зиму для чая - 3 рабочих способа

Если летом мята активно растет, ее можно сохранить сразу несколькими способами. Причем если вы не знаете, что лучше сделать с мятой: заморозить или засушить, важно понимать, что именно при заморозке листья лучше сохраняют вкус и аромат, тогда как единственное весомое преимущество сушки - независимость от техники (морозильной камеры).

Более того, некоторые методы заморозки требуют всего считаных минут, но позволяют получить запас ароматной зелени на долгие месяцы вперед.

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Заморозка

Самый простой вариант – заморозить мяту целиком или порционно. При этом не столь важно, какую часть мяты используют для чая - для удобства можно использовать весь имеющийся пучок. Стебли достаточно нарезать, а веточки свернуть в небольшие рулоны. Затем сложите все в пакет или контейнер и отправьте прямиком в морозилку.

Еще удобнее заморозить листья в формочках для льда - просто разложите мяту по ячейкам, залейте водой и заморозьте. Зимой такой кубик можно сразу добавить в чашку с чаем или другой напиток.

Лед, к тому же, защищает листья от прямого контакта с кипятком, поэтому полезные вещества в них меньше страдают от высокой температуры.

Мятный сахар

Второй способ, как сохранить мяту свежей, позволяет сделать заготовку, которая пригодится не только для напитков, но и для чая, домашней выпечки, десертов и даже некоторых соусов.

Для этого измельчите листья мяты блендером, но лишь немного - не превращая их в однородное пюре. Затем смешайте зеленую массу с сахаром и переложите в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой.

Как заготовить мяту на зиму для чая - другие варианты

В более традиционном варианте мята с сахаром на зиму растирается в ступке. Такой способ хотя и требует больше времени, зато помогает лучше сохранить эфирные масла в листьях. На 300 г сахара достаточно примерно 50–70 г свежей мяты.

Сухой мятный сахар

Если хочется получить заготовку, которую можно хранить дольше и использовать небольшими порциями, приготовьте сухой мятный сахар. Для этого измельчите мяту, смешайте ее с сахаром и распределите тонким слоем по бумаге для выпечки.

Смесь подсушивают в духовке при температуре около 60°C, периодически перемешивая. А когда масса полностью высохнет, ее можно раскрошить или заранее сформировать пласт и после сушки нарезать небольшими кубиками.

Готовый мятный сахар пересыпьте в сухую банку и храните небольшими порциями. Его можно добавлять в чай, напитки, выпечку и десерты, получая выраженный мятный вкус без необходимости каждый раз использовать свежие листья.

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