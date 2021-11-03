Call of Duty про Вторую мировую войну и украинский Шерлок Холмс. 10 самых интересных игр ноября

Текущий год стал бедным на крупные игровые релизы, однако ноябрь можно смело назвать исключением. Пользователей ждут продолжения именитых серий, претендент на лучшую гонку в мире и блокбастер от украинских разработчиков. УНИАН выбрал самые интересные игры этого месяца и подробно рассказал о них в подборке.

В игровой индустрии сложилась традиция, что самые крупные проекты в году появляются в ноябре. Этот месяц манит издателей и разработчиков по двум причинам. Первая — повышение активности пользователей. Так сложилось, что осенью люди играют чаще и больше, а на ноябрь приходится пик их увлеченности. И если проект выйдет в этом месяце, то у него будут более высокие шансы прославиться среди широкой аудитории и стать финансово успешным. Вторая причина — праздники в США. Накануне Дня благодарения 25 ноября жители США обычно закупаются подарками, что тоже способствует продажам.

В текущем году традиция имела все шансы нарушиться. Из-за пандемии и других проблем многим разработчикам пришлось сдвинуть свои релизы на более поздние сроки. Это привело к тому, что в 2021-м появилось мало крупных проектов, и ноябрь вполне мог обойтись без блокбастеров. К счастью, отдельные студии успели доделать свои знаменитые игры, благодаря чему аудитория получит продолжения двух популярных серий шутеров, претендента на лучшую гонку всех времен и новые приключения Шерлока Холмса от украинских авторов.

Об этих и других релизах УНИАН рассказал в сегодняшнем материале. Представляем вниманию читателей десятку самых интересных интерактивных проектов ноября. Давайте же разберемся, какие из игр обязательно стоит добавить в личную библиотеку.

Call of Duty: Vanguard (5 ноября)

Ни пандемия, ни другая напасть неспособна прервать отлаженный конвейер по ежегодному выпуску новой части Call of Duty. Но пользователей это вполне устраивает. Они получают задорную одиночную кампанию, мультиплеер с разными режимами и состязание с массовым уничтожением зомби. Упомянутый "джентльменский комплект" появится и в свежей Call of Duty: Vanguard.

Продолжение самой популярной серии шутеров отметится антуражем Второй мировой войны и кинематографической кампанией, где игроки поучаствуют в сражениях на разных фронтах, включая Сталинград. Сетевая составляющая сможет похвастаться 20 картами на запуске и новым режимом "Битва чемпионов". А отстрел зомби, как и в случае с Black Ops Cold War, предложит мистическую историю. Контента предостаточно, так что фанатам динамичных командных перестрелок в ноябре будет чем заняться.

Forza Horizon 5 (9 ноября)

Лучшая серия аркадных гонок готовится пополниться пятой частью. И не думайте, что мы приплели этот титул ради эффектности. Forza Horizon действительно проехалась по конкурентам и затмила их как по качеству исполнения, так и по масштабу. Четвертая часть франшизы предлагала поучаствовать в разнообразных соревнованиях на территории Великобритании. А события продолжения разворачиваются в Мексике.

Пользователи будут ездить по огромному детализированному миру, который включает кучу биомов и динамическую систему погодных условий. Количество состязаний и дополнительных активностей выросло, а автопарк станет самым большим в истории серии. Судя по заявленным особенностям и предварительным обзорам, Forza Horizon 5 окажется новым королем своего жанра. Оправдает ли проект столь высокие надежды, узнаем совсем скоро.

Jurassic World Evolution 2 (9 ноября)

В один день с Forza Horizon 5 выйдет Jurassic World Evolution 2 — вторая часть серии градостроительных симуляторов о создании собственного "Парка юрского периода". Проект предложит возвести огромный развлекательный комплекс, заняться селекцией динозавров и пройти разномастные испытания.

Сиквел обещает продемонстрировать более реалистичное поведение доисторических ящеров по сравнению с первой частью. А еще в нем будет оригинальный сюжет, события которого разворачиваются после фильма "Мир юрского периода 2". В целом Jurassic World Evolution 2 выглядит аккуратным сиквелом, исправляющим основные недочеты предшественника.

Bright Memory: Infinite (11 ноября)

В 2020 году китайский разработчик-одиночка создал Bright Memory — очень красивую смесь шутера и экшена. Это была короткая игра, где пользователи в роли девушки по имени Шелия противостояли террористической организации. Последняя пыталась завладеть технологией для воскрешения мертвых. Проект запомнился сочетанием ближнего боя с активными умениями и стрельбы. Игроки могли выполнять множество зрелищных комбинаций, за счет чего бои совершенно не приедались.

Все эти идеи получили развитие в Infinite — расширенной версии Bright Memory. Создатель проекта не стал менять сюжет, но добавил много разного контента, например, появилось больше видов противников, оружия и способностей. Еще важно отметить, что продолжительность игры тоже выросла, и теперь она не воспринимается, как зрелищное технодемо. Bright Memory: Infinite — это полноценный экшен с элементами шутера, который вполне может стать открытием года для многих пользователей.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (11 ноября)

Клод, Томми и Си-Джей снова в деле. Герои возвращаются в похорошевшие Либерти-Сити, Вайс-Сити и Лос-Сантос, чтобы повторить свои криминальные подвиги. А вот новые приключения с участием знаменитых персонажей, увы, не предусмотрены. Grand Theft Auto: The Trilogy — это сборник ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas.

Проекты снабдят исключительно графическими и техническими улучшениями. Они получат более детализированные модели персонажей и окружения, текстуры высокого разрешения, мягкие тени, подтянутое сглаживание, управление в духе пятой части и так далее. Для пользователей, которые давно хотели пройти классические GTA, но пугались их внешнего вида, обновленные версии станут отличным решением.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (11 ноября)

Только не говорите, что у вас уже есть Skyrim. Ну вот зачем вы сказали? Теперь придется покупать еще раз, ведь всевидящее око руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда, наблюдает за всеми геймерами. И если хоть кто-то не приобретет новое издание Skyrim, то The Elder Scrolls VI никогда не выйдет. Ну ладно, шутки в сторону. Версия Anniversary Edition приурочена к десятой годовщине с момента релиза знаменитой экшен-RPG. В нее включили пятьсот единиц контента из Creation Club — магазина, где продаются пользовательские модификации.

Да, вы все правильно поняли: квесты, снаряжение, локации, режимы и механики, которые добавят в Anniversary Edition, разработали энтузиасты. Наверняка Bethesda как-то договорилась с ними, но сама студия для юбилейного издания ничего нового не создала. Как к этому относиться, каждый решит самостоятельно. В любом случае, номинальный повод вернуться в Скайрим все же появится.

Shin Megami Tensei V (12 ноября)

У владельцев Nintendo Switch в ноябре будет отдельный повод для радости. Они смогут приобщиться к эксклюзиву Shin Megami Tensei V. Это японская ролевая игра с пошаговой боевой системой и постапокалиптическим антуражем. В проекте пользователям предстоит исследовать альтернативную версию Токио и принять участие в эпохальном сражении между ангелами и демонами.

Геймплей Shin Megami Tensei V включает путешествия по миру, общение с персонажами и драки. Последние, помимо пошагового режима, обладают множеством особенностей. Например, критические удары открывают дополнительные ходы, а шкала "Магацухи", которая постепенно заполняется во время сражения, дает доступ к особым умениям. Благодаря тщательно прописанному сюжету и проработанному геймплею игра должна подарить десятки часов удовольствия.

Sherlock Holmes Chapter One (16 ноября)

Украинская студия Frogwares готовится частично переосмыслить свою знаменитую игровую серию о приключениях Шерлока Холмса. Разработчики представят историю о молодом, 21-летнем детективе, который отправился на средиземноморский остров Кордону. Здесь главный герой должен расследовать таинственную смерть своей матери. Помогать Холмсу будет его загадочный друг Джонатан, а вот Ватсон в Sherlock Holmes Chapter One не фигурирует. Пользователи также вольны отвлекаться на второстепенные квесты, которые реализованы в открытом мире.

Во время каждого расследования детективу придется изучать местность, искать улики, переодеваться для проникновения на запретную территорию и сражаться. Frogwares увеличила количество механик по сравнению с предыдущими частями и потрудилась над их исполнением. Ведение дел стало более комплексным и реалистичным. А еще в Sherlock Holmes Chapter One будет ощущаться важность принятых решений, ведь никто не скажет, правильные ли выводы сделал игрок.

Battlefield 2042 (19 ноября)

В этом году у Call of Duty: Vanguard будет серьезный конкурент по цеху в лице Battlefield 2042. Разработчики из DICE постарались создать поистине масштабный соревновательный шутер, события которого разворачиваются в недалеком будущем. Игрокам перевоплотятся в специалистов из уничтоженных стран, работающих на США и Россию в прокси-войне. Проект включает несколько режимов с разными типами состязаний. Основной из них поддерживает битвы с участием до 128 человек. Правда, только на ПК, PS5 и Xbox Series.

"Опасная зона" представляет собой командное соревнование с элементами королевских битв. А Portal — это песочница, где разрешается создавать разные развлечения с оружием, локациями и транспортом из прошлых частей Battlefield. Разработчики сумели реализовать режимы, которые гарантируют охват всех любителей шутеров. Такое решение может стать ключевым фактором в борьбе с Call of Duty.

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl (19 ноября)

Закончим третьим переизданием из списка. Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl — это обновленные версии игр Pokemon Diamond & Pearl, которые вышли в 2007 году на платформе Nintendo DS. Теперь их выпустят второй раз, но уже с перечнем улучшений.

К новшествам относятся возможность сменить свою группу покемонов в любой момент приключения, настройка внешности персонажа, автоматические сохранения и так далее. А вот история и базовый геймплей не изменятся. Пользователи по-прежнему будут ловить карманных монстров, прокачивать их и участвовать в битвах.

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