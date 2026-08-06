Мужчины с инвалидностью могут оформить отсрочку, но некоторые из них окажутся на фронте.

Объявленная в Украине всеобщая мобилизация мужчин не означает, что на фронт заберут всех. Законодательство предусматривает возможность оформить отсрочку тем, кто имеет тяжелые проблемы со здоровьем. Хотя в большинстве случаев мобилизация людей с инвалидностью не проводится, такие лица все же могут оказаться в армии при некоторых обстоятельствах.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине

Все основания для отсрочки в Украине перечислены в 23 статье Закона №3543. Документ не делает уточнений насчет того, какая инвалидность не подлежит мобилизации: мужчины с любой группой освобождены от призыва. Лица с таким статусом могут попасть в армию исключительно как добровольцы, если сами того захотят.

Важно уточнить, что само по себе наличие инвалидности не освобождает мужчину от призыва. Для этого обязательно нужно оформить отсрочку одним из двух удобных способов: в ЦНАП или через мобильную программу "Резерв+".

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Таким образом, мобилизация с инвалидностью 2 группы или любой другой не проводится, если действительно оформлена по правилам. Стоит отметить, что отсрочка не длится вечно. Срок её действия обычно составляет 6-12 месяцев. После этого статус в "Резерв+" зачастую продлевается автоматически. Однако никто не застрахован от технических сбоев, поэтому лучше перепроверить свой статус.

Лицам с инвалидностью может приходить повестка. Это не является нарушением закона: такого мужчину тоже могут направить на уточнение данных. Документ лучше не игнорировать, чтобы не получить штраф ТЦК и не оказаться в розыске.

Когда возможна мобилизация лиц с инвалидностью

В конце июля в социальных сетях распространилась информация о том, что часть мужчин якобы потеряет отсрочку. Донецкий областной ТЦК сначала сообщил, что мужчины с инвалидностью теперь могут быть призваны, если после повторной ВЛК признаны пригодными к службе. Однако позднее в Донецком ТЦК информацию назвали ошибочной, а публикация на данный момент удалена. Никаких нововведений в правилах мобилизации в августе 2026 года не ожидается.

На самом деле в Украине действительно есть повторная ВВК для мужчин с инвалидностью. Это не нововведение, поскольку такую процедуру установило Постановление Кабмина №1338 ещё в 2024 году. Если после пересмотра человека признавали здоровым, то он сразу терял право на отсрочку.

Таким образом, мобилизация с инвалидностью в Украине возможна в четырех случаях:

если мужчина вообще не оформил отсрочку и в ТЦК ничего не знают о его инвалидности;

если после повторного осмотра он признан пригодным;

если действующая отсрочка истекла и не продлилась на новый срок;

если гражданин изъявил желание добровольно присоединиться к ВСУ и подписать контракт.

Мужчинам с инвалидностью рекомендуется распечатать документ об отсрочке из приложения "Резерв+" и носить с собой, чтобы предъявить в случае встречи с работниками ТЦК. Также не забывайте следить за статусом отсрочки в программе. Если все документы актуальны, а статус оформлен по правилам, призвать такого человека в армию без согласия невозможно.

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