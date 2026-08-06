Ветераны труда в Украине могут воспользоваться некоторыми льготами.

Люди с большим официальным стажем работы называются ветеранами труда. Таким пенсионерам полагается ряд льгот и доплат за большое количество проработанных лет. Одна особенная надбавка к пенсии для этой категории превышает 5000 гривень. А некоторые услуги таким людям предоставляют бесплатно или с большой скидкой.

Что даёт звание Ветеран труда в Украине

В Законе №3721 говорится, что ветеран труда в Украине - это пенсионер со стажем больше тридцати пяти лет для женщины или сорока лет для мужчины. Стаж работы должен быть официальным.

Требования к этому показателю могут быть меньшими, если человек работал в тяжелых или опасных для жизни условиях. Также такое звание дают получателям пенсии по инвалидности 1-2 группы со стажем минимум пятнадцать лет и обладателям советской медали "Ветеран труда".

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Данный закон устанавливает несколько привилегий и льгот для такой категории. Само звание не присваивается автоматически. Ранее мы рассказывали, как получить статус "ветеран труда".

Какие льготы имеет ветеран труда в Украине

Все льготы для этой категории лиц перечислены в 7 статье Закона №3721. Вот какие привилегии имеют ветераны труда:

право обслуживаться в ведомственной поликлинике компании, где ранее работал пенсионер;

бесплатная установка зубных протезов вне очереди (но не из драгоценных металлов);

право выйти в отпуск в любое удобное время и получить 2 недели неоплачиваемого отдыха на год;

ежегодное медобследование и диспансеризация;

обслуживание в больницах и аптеках, а также госпитализация без очереди;

первоочередный ремонт и обеспечение жильем пенсионеров, которые живут в ненадлежащих условиях;

обеспечение топливом для отопления жилья;

получение ссуды на строительство в первую очередь;

освобождение от уплаты налога на землю.

Многих пенсионеров также волнует вопрос коммунальных услуг. Отдельные льготы ветеранам труда по оплате ЖКХ в Украине отсутствуют, однако такие украинцы могут оформить субсидии.

Сколько доплачивают к пенсии за звание Ветеран труда

Какая-либо доплата к пенсии ветеранам труда в Украине законодательством не предусмотрена. Сам по себе этот статус не дает права на дополнительные выплаты. Однако способ увеличить пенсию есть. Существует доплата за сверхнормативный стаж, хотя её размер в 2026 году не очень значительный.

Такая надбавка положена мужчинам, которые проработали больше тридцати пяти лет, и женщинам, что работали больше тридцати лет. За каждый "лишний" год сверх нормы доплачивают не более одного процента прожиточного минимума (25,95 гривень). К примеру, если у мужчины стаж работы сорок два года, то это семь лет сверх нормы. За них ему суммарно увеличат пенсию на 181,65 гривень.

Также в 9 статье Закона №3721 говорится, что есть отдельная надбавка к пенсионным выплатам Героям Украины, Героям Социалистического Труда и кавалерам полного ордена Трудовой Славы. Эта доплата одна из самых больших в нашей стране. Её сумма составляет 200% минимальной пенсии. В 2026 году данный показатель равняется 2595 гривням, а размер надбавки - 5190 гривень. Выплата не назначается автоматически, так что надо подать заявление в Пенсионный фонд.

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