Делимся готовыми поздравлениями, которые можно отправить всем знакомым.

6 августа по новому стилю в Украине отмечают Преображение Господне, или, в народной традиции, Яблочный Спас. В этот день принято идти в церковь, освящать яблоки, угощать ими близких и обмениваться добрыми пожеланиями. Мы подготовили открытки и поздравления с Яблочным Спасом, которые можно отправить родным и друзьям, даже если они далеко.

С Яблочным Спасом - короткие поздравления для всех близких

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в семье все будут здоровы, дома царят мир и порядок, а за одним столом почаще собираются родные. Божьего благословения, достатка и побольше хороших событий в жизни.

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Видео дня

С Яблочным Спасом! Крепкого здоровья всей семье, спокойствия дома и хороших новостей. Пусть Господь хранит родных, помогает в важных делах и дает силы проходить трудные дни.

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С Преображением Господним! Пусть этот светлый день принесет Божье благословение, мир и защиту. Пусть дети радуют успехами, старшие не болеют, в доме всегда будет достаток, а добрые поступки возвращаются с лихвой.

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С Яблочным Спасом! Пусть здоровье будет крепким, дети растут счастливыми, а в доме всегда хватает самого необходимого. Божьей помощи в важных делах, терпения в непростых ситуациях и побольше светлых дней.

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С Яблочным Спасом и Преображением Господним! В этот светлый день – здоровья, добра и Божьего благословения. Пусть будет больше радостных моментов, добрых дел и поводов для благодарности.

Открытки с Яблочным Спасом - красивые картинки и стихи

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