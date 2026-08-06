После уборки лука и чеснока грядку еще можно использовать для нового урожая.

После уборки лука и чеснока многие огородники просто оставляют грядки до следующего сезона, хотя при желании с них еще можно успеть получить второй урожай. Чтобы земля не пустовала, стоит сначала привести ее в порядок, затем подкормить и выбрать культуры, которые успеют созреть до первых заморозков. Разберемся, что делать с грядкой после уборки лука и чеснока.

Что посадить после сбора лука и чеснока - быстрорастущие культуры

Начать стоит с самой грядки: сначала уберите все сорняки, стараясь вытащить их вместе с корнями, чтобы они не мешали новым посадкам и не забирали из почвы питательные вещества. Заодно стоит оценить состояние земли – после лука и чеснока она может быть заметно истощенной, поскольку эти культуры за сезон забирают из нее азот и калий.

Поэтому перед следующими посадками почву лучше немного подкормить: на каждый квадратный метр можно внести 10–15 граммов калийной соли и 20–25 граммов суперфосфата.

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Если земля выглядит совсем уставшей, дополнительно внесите 3–5 килограммов компоста или перепревшего навоза на квадратный метр. Останется хорошо полить грядку, чтобы удобрения растворились и питательные вещества постепенно перешли в почву.

При этом в августе еще можно успеть получить новый урожай, но если вы не знаете, что посадить после лука, ориентироваться лучше на быстрорастущие культуры. За 40–60 дней до похолоданий вполне успеют вырасти редис, пекинская капуста, укроп, петрушка, кинза, шпинат и листовой салат – главное, подобрать сорта, подходящие для короткого светового дня.

Что можно сажать после уборки чеснока - самые полезные сидераты

Если же снова сажать овощи не хочется, освободившиеся грядки можно отдать под сидераты: белую горчицу, фацелию или озимую рожь. Они помогут улучшить структуру почвы и сдержать развитие нежелательных микроорганизмов.

За молодыми посадками в это время тоже придется немного присмотреть. В первые 7–10 дней после посева их желательно защищать от яркого солнца легким агроволокном или ветками деревьев, а поливать регулярно, но без переувлажнения – примерно по 5–7 литров воды на квадратный метр утром или вечером.

После полива следите, чтобы на поверхности земли не образовывалась плотная корка: нежным всходам будет сложнее через нее пробиться. Не стоит забывать и о вредителях – например, от крестоцветной блошки посадки лучше заранее защитить подходящими биопрепаратами.

В итоге, зная, что посадить после чеснока, вы сможете значительно продлить огородный сезон и добиться еще одного урожая до наступления холодов.

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