Следующий проект будет происходить в той же вселенной, что и Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 уже успела стать претендентом на звание "Игра года" благодаря похвале критиков и невероятному интересу со стороны игроков.

Однако в недавнем интервью MrMattyPlays геймдиректор Гийом Брош рассказал, что Expedition 33 - лишь одна история в более масштабной вселенной Clair Obscur.

Он подтвердил, что студия планирует новые игры под этим брендом, каждая из которых будет представлять отдельный сюжет.

Видео дня

Брош также подчеркнул, что пока рано раскрывать конкретные детали, однако позже фанаты узнают больше о грядущих играх.

Что интересно, Expedition 33 сама по себе рассказала достаточно завершённую историю, но оставила множество элементов для дальнейшей разработки. Например, конфликт между художниками и писателями практически не был раскрыт.

Ранее Разработчики Expedition 33 поделились, что одного из боссов в игре сыграла бутылка с водой. Черепаха по имени Франсуа, была сыграна в студии захвата движений обычной пластиковой бутылкой.

Кроме того, недвано создатель The Last of Us Нил Дракманн прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и остался в полном восторге. Геймдизайнер также рассказал, какую концовку выбрал.

Вас также могут заинтересовать новости: