Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 весьма креативно подошли к захвату движений для своих боссов. Как оказалось, один из самых необычных противников, черепаха по имени Франсуа, был сыгран в студии захвата движений обычной пластиковой бутылкой с водой.

Об этом рассказал актёр Максанс Касорла, исполнивший роли Гюстава, Версо, Ренуара и озвучивший Эскье. В своём посте он выложил закулисный ролик с захвата движений и подписал: "Пора раскрыть правду, кто на самом деле делал моушнкап для Фран-Франа. Досмотрите до конца - вас ждёт шок".

На видео видно, как актёры отыгрывают сцену встречи с боссом в студии. И всё выглядит серьёзно пока камера не отъезжает назад, показывая, на что именно они реагируют.

Перед ними обычная бутылка воды в роли грозной черепахи. Актриса Маэль Шарлотта Хепфнер в финале сцены начинает смеяться в голос.

Ранее мы рассказывали, что создатель The Last of Us Нил Дракманн прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и остался в полном восторге. Геймдизайнер также рассказал, какую концовку выбрал.

Кроме того, недавно Кодзима назвал команду разработчиков Expedition 33 идеальной.

