Осенью, когда включают отопление, в квартирах многих украинцев начинает появляться неприятный запах сырости, а на окнах образовывается конденсат. Обогреватель, работающий сутками, проблему не решит, как и регулярное протирание стекол. Чтобы избавиться от конденсата на окнах и высокой влажности в доме, нужно выработать несколько привычек.

Как избавиться от сырости в квартире и что делать с конденсатом

Если вы чувствуете, что в доме появился затхлый запах, окна "плачут", постель всегда холодная, а вещи как будто влажные, это говорит о плохой вентиляции в помещении и недостаточном обогреве. Игнорирование таких жилищных условий приведет к тому, что вы очень быстро начнете думать, как избавиться от черной плесени на стенах и даже потолке. Для того чтобы этого не случилось, редакторы издания Express опубликовали советы шестерых экспертов о том, как избавиться от сырости в доме - все они оказались похожи между собой.

Джеймс Кейн, руководитель отдела социального жилья в компании EnviroVent, сказал, что в первую очередь нужно отказаться от сушки белья в гостинной и спальне - в комнатах с плохим притоком воздуха. Если нет возможности развесить мокрую одежду на улице, пользуйтесь полотенцесушителями в ванной или сушилкой с подогревом. Тем людям, у которых дома установлено автономное отопление, Кейн порекомендовал самостоятельно регулировать прибор, ориентируясь на погодные условия. Он уверен, что если снизить температуру отопления всего на два градуса, влажность увеличится на 10%.

Стивен Ханкинсон, эксперт по отоплению в Electric Radiators Direct считает, что нельзя забывать о наличии свежего воздуха в квартире - для этого достаточно ставить окна на проветривание хотя бы на 5 минут каждый день. Также он напомнил о вентиляционных отверстиях - их необходимо регулярно чистить и открывать на зиму.

Эксперт по уборке Сара Демпси из MyJobQuote согласилась с ним, добавив, что после душа следует открывать двери в ванную, и даже закрывать крышками кастрюли с горячим супом, чтобы не провоцировать колебания уровня влажности в квартире. По ее мнению, есть простой способ, как избавиться от конденсата и запаха сырости - нужно просто хорошо отапливать помещение. Как правило, этого бывает достаточно, ведь на теплых поверхностях водяной пар конденсироваться не будет, а значит и стекла не будут "потеть", и стены не начнут отсыревать.

Если обеспечить стабильно высокую температуру в квартире не получается, значит, нужно подходить к проблеме с другой стороны. Эксперты считают, что от конденсата на окнах и запаха сырости поможет, такой себе, предупредительный выстрел - новые привычки в ежедневной рутине.

Например, эксперт по дизайну интерьера Мелисса Денхэм из Hammonds Furniture намекнула, что влага иногда скапливается внутри шкафов с одеждой, именно поэтому их желательно постоянно протирать тряпкой из микрофибры, смоченной в любом моющем средстве или уксусе. Уберечь одежду от сырости можно с помощью бюджетного подвесного осушителя воздуха.

Специалист по трендам Ана Журавлёва из Blinds Direct упомянула, что даже шторы, находясь близко к окнам, могут накапливать влагу. Особенно часто это происходит, если они висят прямо над батареями. Так что, если вам необходимо чем-то закрыть окно, купите тканевые ролеты или жалюзи, и откажитесь от увесистных плотных моделей "в пол".

