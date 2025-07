Нил Дракманн также рассказал, какую концовку выбрал.

Нил Дракманн, создатель The Last of Us и сценарист Uncharted, прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и назвал её одной из самых трогательных и креативных игр, в которые он когда-либо играл.

В Instagram он написал, что наконец-то прошёл игру и остался под большим впечатлением: "Я в восторге. Одна из самых трогательных, креативных историй, которые я играл за долгое время".

Дракманн также поделился, какую концовку выбрал в своём прохождении. Геймдизайнер занял сторону Версо, ведь он считает, что иногда нужно оставить свои труды позади и больше времени проводить с семьёй.

Видео дня

Несмотря на разные мнения о подходах к нарративу Дракманна, он остаётся автором, чьи проекты задают тон в индустрии. The Last of Us до сих пор считается эталоном сюжетной игры.

Clair Obscur, в свою очередь, стала для многих неожиданным открытием. Несмотря на скромный бюджет и небольшую команду, Sandfall Interactive смогла собрать мощную эмоциональную историю.

При этом Дракманн - не единственный, кто в восторге. До него игру уже похвалил Кодзима, отметив идеальные размеры студии разработчиков Sandfall Interactive.

Кроме того, Expedition 33 стала самой высоко оценённой игрой 2025 года, как по версии критиков, так игроков.

Вас также могут заинтересовать новости: