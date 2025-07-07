Нил Дракманн, создатель The Last of Us и сценарист Uncharted, прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и назвал её одной из самых трогательных и креативных игр, в которые он когда-либо играл.
В Instagram он написал, что наконец-то прошёл игру и остался под большим впечатлением: "Я в восторге. Одна из самых трогательных, креативных историй, которые я играл за долгое время".
Дракманн также поделился, какую концовку выбрал в своём прохождении. Геймдизайнер занял сторону Версо, ведь он считает, что иногда нужно оставить свои труды позади и больше времени проводить с семьёй.
Несмотря на разные мнения о подходах к нарративу Дракманна, он остаётся автором, чьи проекты задают тон в индустрии. The Last of Us до сих пор считается эталоном сюжетной игры.
Clair Obscur, в свою очередь, стала для многих неожиданным открытием. Несмотря на скромный бюджет и небольшую команду, Sandfall Interactive смогла собрать мощную эмоциональную историю.
При этом Дракманн - не единственный, кто в восторге. До него игру уже похвалил Кодзима, отметив идеальные размеры студии разработчиков Sandfall Interactive.
Кроме того, Expedition 33 стала самой высоко оценённой игрой 2025 года, как по версии критиков, так игроков.