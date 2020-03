Игра получит патч первого дня размером до 6 ГБ.

Ролевая игра The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 5 июня. Релиз состоится как в цифровом магазине Nintendo, так и на картриджах.

Об этом на официальном сайте игры сообщили разработчики из студии Obsidian.

В день релиза игра получит патч первого дня весом до 6 ГБ. Он оптимизирует геймплей и добавит текстуры высокого разрешения.

Трейлер The Outer Worlds

Что такое The Outer Worlds

The Outer Worlds – это научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица от создателей Fallout. Игрок принимает на себя роль вышедшего из криосна пассажира космического корабля, отправленного к недавно основанной колонии Альцион на окраине галактики. После пробуждения, игрок попадает в центр масштабного заговора, раскрыть и разрушить который под силу только ему. The Outer Worlds вышла в 2019 году на PS4, Xbox One и ПК. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 85 баллов от критиков и 8,1 – от игроков.

Напомним, изначально The Outer Worlds должна была выйти на Nintendo Switch 6 марта. Однако из-за пандемии коронавируса разработчики перенесли релиз на июнь.