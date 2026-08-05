'Тяжелый удар': Зеленский заявил о 17 жертвах и десятках раненых из-за атаки РФ

Значительное число производителей российской баллистики до сих пор не подпадают под санкции, заявил президент.

По состоянию на утро 5 августа известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Удар был тяжелым: 24 баллистические ракеты, 4 "цирконы/ониксы" и еще 115 дронов, значительная часть из них – реактивные. Основная цель атаки – складские помещения гражданских предприятий, также были нанесены удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не имеющие отношения к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика", – сообщил президент.

Он добавил, что спасти жизни людей сегодня можно было бы, если бы у Украины были перехватчики баллистических ракет.

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"Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетную оборону приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям. Партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными мерами. Значительная часть российских предприятий, производящих баллистическое оружие, не подпадает под санкции. Пока что. Необходимы новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни", – добавил Зеленский.

Обновлено в 10:41. В Генпрокуратуре отметили, что РФ кроме столицы также атаковала населенные пункты Броварского, Бучанского и Фастовского районов Киевской области. В Киеве известно о гибели 60-летней женщины в Оболонском районе Еще 16 человек получили ранения, в том числе водитель скорой помощи. Четверо из раненых в тяжелом состоянии.

Кроме того, в столице зафиксированы последствия ударов в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах столицы. Поврежден частный дом, два почтовых отделения, гипермаркет, логистический центр сети супермаркетов, автозаправочная станция и автомобили.

В Киевской области из-за атаки РФ погибли 16 гражданских, еще 28 человек получили телесные повреждения. Больше всего погибших, а именно 8, в Броварском районе, где под ударом оказалась железнодорожная станция. Еще трое получили ранения. Два человека погибли и 8 получили травмы в селе Победа. Непосредственно в Броварах один человек получил ранения, там также зафиксированы масштабные пожары из-за ракетного удара по складскому помещению.

В Бучанском районе в результате ракетных ударов по складским комплексам погибли 5 человек, еще 13 получили ранения. А в Фастовском районе под ударом находился логистический центр, в результате чего один человек погиб, а еще трое пострадали.

В прокуратуре отметили, что правоохранителями начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, связанных с массированной ракетной и дроновой атакой войск РФ на гражданскую инфраструктуру Киева и Киевской области (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 5 августа российские оккупанты использовали для удара по Украине 28 баллистических ракет, из которых Силы обороны не сбили ни одной. В то же время украинские защитники сбили 98 из 115 российских дальнобойных БПЛА.

В результате российской атаки люди погибли, в частности, в Броварском районе на железнодорожной платформе. Сообщалось, что эти люди ждали на платформе поезд, который задержался из-за российской атаки.

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