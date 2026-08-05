Доллар и евро подешевели: свежий курс валют в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,48 грн, а евро – 51,21 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 5 августа, подешевел на 11 копеек и составляет 44,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 16 копеек и составляет 51,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,21 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,62 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,55 грн/евро, а курс продажи – 51,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что на межбанковском рынке доллар в ближайшее время будет торговаться в пределах 45–46 грн, а наличный курс составит 45,20–46 грн за доллар. В то же время негативный сценарий предполагает рост курса до 46–46,5 грн, если портовая блокада затянется, а сотрудничество с МВФ осложнится.

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