Если кредит ЕС задержится, Украина может включить печатный станок, – Пышный

Нацбанк ожидает поступления средств ЕС в первые недели апреля.

Европейский Союз и Международный валютный фонд в настоящее время покрывают большую часть расходов Украины. Хотя МВФ намерен предоставить четырехлетний пакет помощи в размере 8 миллиардов долларов, кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов), согласованный в декабре, сейчас заблокирован из-за сопротивления Венгрии.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью рассказал изданию Bloomberg, что если Украина не получит доступа к этому кредиту, то остаются два пути для финансирования дефицита средств: рынок внутреннего долга и монетизация бюджетных потребностей.

"Если предположить, что Украина по каким-то причинам не получит доступ к этой кредитной поддержке, то существуют два основных источника финансирования этого дефицита: внутренний рынок долговых обязательств и монетизация бюджетных потребностей", – сказал глава НБУ.

Скорее всего, речь идет о займах внутри страны через ОВГЗ и печатании средств для финансирования государственных расходов, что называется монетизацией бюджета. Обычно такой шаг ускоряет инфляцию и ослабляет национальную валюту.

Пышный отметил, что в конечном итоге мало что можно сделать для замены финансирования в таком масштабе. В целом, он ожидает поступления денег от ЕС в первые недели апреля. Глава НБУ также указал, что кампания против Ирана, начатая США, рискует создать дополнительное давление на экономику Украины, одновременно оказывая поддержку кремлевскому диктатору Владимиру Путину на пятом году его вторжения.

Война на Ближнем Востоке ведет к ухудшению торгового баланса и росту цен на энергоносители, что может вызвать дополнительную инфляцию, в зависимости от продолжительности конфликта, говорит Пышный.

Но хуже, по его словам, то, что обострение в Иране может отвлечь внимание от войны в Украине и уменьшить доступ к жизненно важному оружию. Рост мировых цен на нефть также может быть благом для казны Кремля именно тогда, когда экономика России находится под давлением после четырех лет изоляции.

В частности, на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить "определенные санкции, связанные с нефтью, для снижения цен", хотя не привел никаких подробностей, кроме того, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором.

Индекс потребительских цен в Украине, который в феврале вырос больше, чем ожидалось – до 7,6% в годовом исчислении – может вырасти на целых 0,9 процентных пункта на фоне кризиса, отмечает Пышный.

Украина и мировой топливный кризис – последние новости

По подсчетам Politico, Украине должно хватить денег до выборов в Венгрии 12 апреля, когда местный премьер Виктор Орбан может потерять власть – согласно опросам, он уступает оппозиции. В свою очередь венгерский премьер недавно обратился к Евросоюзу с призывом приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла такую возможность, отметив, что это было бы стратегической ошибкой для Европы.

