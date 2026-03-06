ЕС просит возобновить 'Дружбу', но не может гарантировать снятие вето Венгрии с €90 млрд, - СМИ

В ЕС считают, что Украина должна отремонтировать и защищать нефтепровод, который разрушила Россия.

Украина не хочет проводить ремонт нефтепровода "Дружба" и качать российскую нефть, поскольку Европейский Союз не может гарантировать отмену вето Венгрии на кредит в 90 миллиардов евро. Об этом сообщил источник "РБК-Украина" в украинской власти.

Отмечается, что кроме ситуации с нефтепроводом "Дружба", венгерский премьер-министр Виктор Орбан давит на ЕС из-за европейской оборонной программы на 300 миллионов евро.

"Орбан давно хочет от Брюсселя деньги по оборонной программе ЕС, Брюссель не хочет давать, поэтому Орбан блокирует 90 млрд Украине. История с нефтепроводом "Дружба" разворачивается параллельно. А ЕС давит на нас, чтобы мы разблокировали российскую нефть, якобы это первопричина", - отметил источник во власти.

По его словам, в Евросоюзе считают, что Украина должна отремонтировать и защищать нефтепровод, который разрушила Россия, и поставлять по нему в Европу российскую нефть.

"Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчиво отвечают. Мы снова спрашиваем: так а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу"... Но Орбан и до того блокировал 90 млрд", - подчеркнул собеседник издания.

При этом без снятия вето на кредит в 90 миллиардов евро Украина не считает себя обязанной качать российскую нефть.

"Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, как ни в чем не бывало? И если весь ЕС не может обойти блок от одного политика, который играет себе на карман, то это много говорит о способностях ЕС", - добавил источник во власти.

Нефтепровод "Дружба" - главные новости

27 января РФ атаковала нефтепровод "Дружба", что привело к пожару на резервуаре для хранения нефти, который тушили в течение 10 дней. Тогда же транзит нефти в соседние Венгрию и Словакию был прекращен. При этом эти две страны обвиняют в прекращении поставок именно Украину.

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на момент российского удара в резервуаре было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

Позже президент Владимир Зеленский отметил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно через месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

5 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Украина блокирует транзит нефти по трубопроводу "Дружба" и пригрозил возобновить транспортировку нефти силой.

