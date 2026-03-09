Орбан нашел причину, почему ЕС должен отменить все санкции против российской энергетики

Премьер-министр Венгрии обратился с соответствующим письмом к председателю Еврокомиссии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что не только война на Ближнем Востоке, но и Украина виновата в росте цен на нефть в его стране. Об этом он написал в своем обращении в Facebook.

По его словам, "серьезной угрозой" для Венгрии и Словакии является не только война на Ближнем Востоке, но и "украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским". Речь идет о якобы блокировании перекачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины.

По словам Орбана, это угроза не только для двух упомянутых им стран, но и для всего Европейского Союза. Он отметил, что обратился с письмом к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал Евросоюз "приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики", чтобы предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин.

Также венгерский премьер заявил, что 9 марта созвал внеочередное заседание правительства Венгрии по сложившейся ситуации и путям ее решения.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате атаки РФ по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен. 6 февраля правительство Венгрии в ультимативной форме озвучило требование к Украине возобновить транзит российской нефти или разрешить группе инспекторов въехать в страну для проверки нефтепровода.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сказал, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно за месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры.

Между тем Венгрия блокирует кредит для Украины от ЕС в размере 90 млрд евро. Будапешт отрицает вину РФ в ударе по нефтепроводу, обвиняя Украину в умышленном блокировании работы "Дружбы".

