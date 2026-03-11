Может ли ЕС вернуться к российской нефти и газу из-за кризиса: фон дер Ляйен ответила

На фоне войны в Иране в Европе стремительно растут цены на топливо.

Европа совершит стратегическую ошибку, если попытается сдержать стремительный рост цен на энергоносители, вернувшись к российским ископаемым топливным ресурсам. Об этом заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Во время нынешнего кризиса некоторые утверждают, что мы должны отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой", – сказала фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте.

Она добавила, что Европейский Союз готовит варианты снижения цен на энергоносители, в частности, более эффективное использование соглашений о покупке электроэнергии, меры государственной поддержки и субсидии или ограничение цен на газ.

Видео дня

Российский газ и нефть в Европе – последние новости

Ярый поклонник российского газа и нефти, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале недели обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом отменить все санкции против российской энергетики. Орбан считает, что это позволит предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин в Европе.

Об отмене части санкций в отношении российской нефти заговорил и президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома не исключает возможность, что санкции не придется вводить снова.

В то же время европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис призвал Вашингтон сохранить ограничения цен на российскую нефть, поскольку "противоположное решение будет самоубийственным", а Россия является агрессором в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: