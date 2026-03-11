Украине должно хватить денег, пока не уйдет Орбан, – Politico

Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Деньги Международного валютного фонда для Украины дали Европейскому Союзу время, чтобы преодолеть вето Венгрии на предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.

По информации источников Politico, военный бюджет Украины исчерпан меньше, чем опасались союзники, и Киев сможет продержаться до начала мая.

Опасения заключались в том, что украинские деньги начнут заканчиваться уже в конце марта. Ситуация изменилась после того, как Международный валютный фонд в прошлом месяце одобрил кредит в размере 8,1 миллиарда долларов для Украины, сразу выплатив первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

Видео дня

Лидеры ЕС в середине декабря договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, чтобы помочь финансировать ее оборону против российских оккупантов.

Однако недавно Венгрия заблокировала эту инициативу, обвинив Киев в замедлении ремонта поврежденного трубопровода "Дружба" из политических соображений, чтобы как-то повлиять на внутренние выборы, которые могут привести к отставке действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Украинские власти отвергли эти обвинения, заявив, что трубопровод слишком поврежден, чтобы транспортировать жизненно важные поставки российской нефти в Венгрию после атаки российских дронов по магистрали в конце января. Европейские чиновники пытаются выйти из политического тупика накануне саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Однако дополнительный финансовый запас дает Евросоюзу больше времени для преодоления угрозы вето со стороны Будапешта – например, уже после выборов в Венгрии в следующем месяце.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хейнен сообщил своим коллегам 10 марта, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 млрд евро в год в виде двусторонней поддержки до 2029 года.

Давление Орбана на Украину – последние новости

Друг Москвы, известный своей пророссийской риторикой, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последнее время усилил давление на официальный Киев. Недавно венгры задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Будапешт официально разрешил изъять наличные и золото "Ощадбанка".

Также Орбан обратился к Евросоюзу с призывом приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: