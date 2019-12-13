Минфин перейдет к выпуску ОВГЗ только в гривне: названы сроки

По словам директора департамента долговой политики Минфина Полины Яровой, очень дорогим оказывается долг, который мы берем в иностранной валюте.

Министерство финансов Украины в целях снижения валютных рисков намерено до 2024 года перейти к выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных исключительно в гривне.

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Как сообщила в ходе брифинга директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая, в период 2014-2016 годов, когда девальвация гривни была наиболее масштабной, госдолг вырос более чем в три раза, поскольку более 60% долга было номинировано в иностранных валютах.

«Очень дорогим оказывается долг, который мы берем в иностранной валюте… Принимая во внимание высокие риски валютного долга, мы постепенно будем переходить к выпуску внутренних облигаций только в национальной валюте, мы планируем до 2024 года полностью перейти к выпуску ОВГЗ только в гривне… Наверное, в ближайшее время также будем осуществлять выпуск в евро», - сказала Яровая.

По ее словам, кроме увеличения доли госдолга в нацвалюте, правительственная стратегия управления госдолгом предусматривает равномерный график его погашения, привлечение долгосрочного льготного финансирования, развитие крепких взаимоотношений с инвесторами.

Директор департамента долговой политики Минфина также отметила, что одними из причин возникновения госдолга являются недополучение доходов от приватизации и невыполнение заемщиками долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.

«За все годы независимости ни один госбюджет не был утвержден с профицитом… Накопленная непогашенная задолженность с 90-х годов еще до сих пор есть, и на сегодня она составляет 2 млрд долл. США», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре сократился как в национальной, так и в иностранной валюте. Из-за девальвации гривни оценка долга в долларовом эквиваленте сократилась на 1,35% - до 81,83 млрд долл., в то время как в гривневом эквиваленте - выросла на 2,37%, до 2,045 трлн грн.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, госдолг Украины на конец 2019 года будет ниже 55% ВВП.