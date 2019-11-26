Минфин похвастался сокращением госдолга в октябре

Госдолг Украины в октябре сократился в гривне и валюте.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре сократился как в национальной, так и в иностранной валюте.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, из-за девальвации гривни оценка долга в долларовом эквиваленте сократилась на 1,35% - до 81,83 миллиарда долларов, что время как в гривневом эквиваленте - выросла на 2,37%, до 2,045 триллиона гривень.

Отмечается, что в октябре расходы госбюджета по погашению госдолга составили 21,2 миллиарда гривень, по обслуживанию – 7,1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец сентября составил 82,95 миллиарда в долларовом эквиваленте, 1,998 триллиона – в гривневом.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, госдолг Украины на конец 2019 года будет ниже 55% ВВП.