НБУ не видит рисков от массовой скупки гособлигаций иностранцами

Почти половина этих бумаг – со сроком погашения в 2021 году и позднее.

Облигации внутреннего государственного займа в портфеле нерезидентов сбалансированы по срокам, поэтому рисков дестабилизации валютного рынка в период выхода иностранцев из этих бумаг в будущем не предвидится.

Читайте такжеНацбанк прогнозирует размещение правительством евробондов на $1 миллиард осенью

Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий год – около трети. Почти половина – бумаги со сроком погашения в 2021 году и позднее. То есть структура погашения выглядит достаточно равномерной и стабильной", - пояснил Сологуб.

Приводя в пример опыт стран, где массовый выход нерезидентов из долговых бумаг спровоцировал потрясения на валютном рынке, Сологуб отметил, что в Аргентине это было вызвано краткосрочностью долга, а в Турции – значительным политическим давлением на центральный банк страны.

"Учитывая стабильную макроэкономическую ситуацию, достаточно равномерную структуру этого долга по срокам погашения, это в настоящий момент не создает дополнительных рисков для фискальной ситуации, макроэкономической ситуации. Но я очертил факторы, которые этому способствуют", - добавил замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на текущей неделе провело наиболее успешный в этом году аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, в ходе которого привлекло в госбюджет 33,3 миллиарда гривень, включая 1 миллиард в долларах США.

Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам этого аукциона вырос на 2,2 миллиарда гривень, а с начала года - в 11 раз, достигнув 67,1 миллиарда гривень, или 8,8% общего объема этих бумаг в обороте.