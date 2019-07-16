Минфин одолжил более 33 миллиардов гривень на внутреннем рынке

Минфин привлек 1 миллиард долларов и 7,4 миллиарда гривень в госбюджет на аукционах ОВГЗ.

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет страны 33,3 миллиарда гривень, разместив облигации внутреннего государственного займа.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Крупнейшее размещение года! 33,3 миллиарда гривень - в государственный бюджет, из которых 7,4 миллиарда в гривнях и 1 миллиард в долларах США, и при этом стоимость ставки доходности снижена по всем инструментам, особенно по трехмесячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 бп), по двухлетним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 бп)", - написала она.

В частности, как сообщается на сайте Министерства финансов, по итогам планового аукциона по размещению ОВГЗ, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91, 196, 357 и 756 дней с доходностью 17,85%, 18,47%, 14,30% и 16% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 358 и 687 дней с доходностью 6,5% и 7,53% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 33,293 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за 5 месяцев этого года привлекло на внутреннем рынке 147 миллиардов гривень, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.