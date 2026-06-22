Регионы России охватил масштабный топливный кризис, – СМИ

В Липецкой области ситуация с топливом стала критической.

По всей России продолжаются перебои с поставками топлива, на местных заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензин вообще перестали продавать, сообщает Telegram-канал Astra.

Издание сообщает, что в Липецкой области ситуация с топливом стала критической. В городе Елец бензина нет ни на одной заправке, из-за чего на работающих станциях "Роснефти" образовались огромные очереди автомобилей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что существуют перебои с отдельными марками топлива, и призвал людей "не покупать бензин впрок", сравнив ситуацию с ажиотажем вокруг гречки.

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Также в Рыбинске, Ярославской области, местные жители жалуются, что в городе "нет никакого бензина", а на станциях "Лукойл" исчез даже дизель.

В Гкоргиевске, Ставропольский край, на заправках "Газпромнефть" отсутствует АИ-95, а в сети "Октан" топлива нет вообще, ценовые стеллажи пусты.

Кроме того, в Тюмени и Чебоксарах водители массово жалуются на отсутствие АИ-92 и АИ-95, некоторые станции "Башнефть" полностью закрыты уже несколько дней.

По имеющимся данным, в Тверской области местные власти ввели ограничения на продажу топлива физическим лицам на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", чтобы обеспечить потребности скорой помощи и общественного транспорта.

Проблемы с топливом фиксируются и в Москве. Хотя крупные проправительственные паблики пытались опровергнуть информацию о наличии проблем, внимательные пользователи заметили, что почти все топливные колонки на АЗС перекрыты конусами, а на табло вместо цен отображаются нули, что прямо свидетельствует об отсутствии бензина.

Ситуация с топливом в Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев в воскресенье, 21 июня, сообщил о продолжении проблем с топливом. В частности , задерживаются поставки на полуостров. По имеющимся данным, "власти" временно оккупированного Крыма вынуждены даже отменить выдачу топлива по QR-кодам на автозаправочных станциях "ТЕС". Развожаев заявил, что в настоящее время заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли удары по объектам по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Зеленский сообщил, что "дальнобойные санкции" применялись в отношении военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны российских оккупантов. Он подчеркнул, что это справедливые ответы на жестокие российские удары по нашим людям. Президент Украины: Россия понимает только силу, и украинская дальнобойная сила точно работает на мир.

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