В Севастополе кончается топливо: заправки работают только для экстренных служб

Так называемый губернатор Развозжаев признал, что поставки задерживаются.

В воскресенье, 21 июня, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что проблемы с топливом в городе продолжаются - поставки задерживаются.

По его словам в Telegram, "власти" временно оккупированного Крыма вынуждены даже отменить отпуск топлива по QR-кодам на автозаправочных станциях "ТЭС".

"На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб. О дальнейшей ситуации проинформирую", - добавил он.

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Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 21 июня Украина атаковала полуостров. В частности, в городе Керчь после атаки беспилотников горит морской порт.

Среди вероятных целей в Керчи были морской порт, промышленная зона, железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа. Именно поэтому и могли возникнуть проблемы с топливом.

Кроме того, мы также рассказывали, что теперь бензовозы в Крым сопровождают мобильные огневые группы.

В ISW считают, что привлечение дополнительных сил к охране колонн свидетельствует о росте угрозы для российских маршрутов снабжения.

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