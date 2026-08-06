Проверено поколениями: 6 садовых советов, которые по-прежнему остаются актуальными

Эксперты рекомендуют попробовать эти советы на практике.

Многие садовые советы, передававшиеся из поколения в поколение, остаются актуальными и сегодня. Эксперты назвали методы, которые стоит попробовать в собственном саду, пишет The Spruce.

Опытные садоводы знают: для ухода за растениями не всегда нужны сложные методы. Часто простые приемы могут быть не менее полезными.

Немало таких способов появились ещё до появления современных технологий и годами передавались от одного садовода к другому.

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Некоторые из них сегодня могут казаться старомодными, но они до сих пор помогают в уходе за участком.

Ниже – 6 проверенных временем советов, которые стоит попробовать в собственном саду.

1. Подкармливайте почву, а не только растения

Эксперт Национальной федерации дикой природы Мэри Филлипс рассказала, что её бабушка и дедушка всегда придерживались принципа: нужно подкармливать не только растения, но и почву.

Они не полагались только на химические удобрения, а добавляли компост, перепревший навоз и листовой перегной. По словам Филлипс, здоровая почва лучше удерживает влагу, поддерживает экосистему и помогает растениям расти крепче.

2. Волосы могут отпугивать вредителей

Профессиональный садовый дизайнер Линда Ватер рассказала, что её бабушка и дедушка использовали волосы из расчёски, чтобы защитить растения от вредителей.

Считалось, что человеческий запах может отпугивать животных. Однако Ватер сомневается в эффективности этого метода, ведь волосы нужно часто менять. Вместо этого эксперт советует высаживать растения, которые вредителям сложнее повредить, например, с колючками или грубой текстурой.

3. Не оставляйте почву открытой

Филлипс рассказала, что её бабушка и дедушка никогда не оставляли землю без покрытия. Они использовали мульчу из соломы, листьев или древесной щепы, а при её отсутствии высаживали почвопокровные растения.

Такой подход помогает сохранять влагу, сдерживать рост сорняков и поддерживать здоровье почвы. В то же время открытая почва быстрее пересыхает и подвергается эрозии.

4. Закапывайте банановые кожуры возле роз

Эксперт по розам Уэс Харвелл рассказал, что его бабушка и дедушка советовали закапывать банановые кожуры возле кустов роз для лучшего цветения.

По его словам, кожура содержит калий, но это лишь одно из питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому перед внесением дополнительных веществ стоит проверить состояние почвы.

Харвелл также использует этот метод, но добавляет измельченные кожуры в компост или делает из них настой для полива.

5. Собирайте мелких вредителей вручную

Садовый архитектор Питер Кроэс рассказал, что его дедушка каждый день обходил огород перед завтраком и собирал улиток, которые могли повредить растения.

По словам эксперта, эта привычка научила его воспринимать уход за садом не как обязанность, а как спокойный процесс, помогающий лучше чувствовать связь с природой.

6. Помните, что сад должен приносить радость

Филлипс отмечает, что её дедушка всегда напоминал: садоводство должно доставлять удовольствие.

Он учил её поддерживать связь с природой и понимать, что сад – это живая система, в которой всё взаимосвязано.

Подробнее об уходе за приусадебным участком

Ранее были названы 6 привычек в садоводстве, которые вредят вашим растениям. Как отмечалось в материале, некоторые действия, которые многие садоводы считают полезными, на самом деле могут нанести растениям больше вреда, чем пользы.

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