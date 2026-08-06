Магнитные бури 6-8 августа: когда ждать нового удара (график)

К Земле приближаются выбросы плазмы, возможна магнитная буря уровня G1.

В последнее время скорость солнечного ветра снизилась до фоновых значений. Благодаря этому 6 августа геомагнитная обстановка, по прогнозам специалистов, останется спокойной, а вероятность сильных магнитных бурь будет минимальной.

Однако, как сообщает Британская геологическая служба, ситуация может измениться уже через день. Как сообщается, в течение 3-4 августа астрономы зафиксировали несколько корональных выбросов массы. Хотя большинство из них не направлены непосредственно в сторону Земли, отдельные потоки солнечной плазмы могут задеть магнитосферу нашей планеты по касательной.

В связи с этим 7 августа ожидается постепенное усиление геомагнитной активности. В течение дня возможны отдельные активные периоды, однако сильных возмущений пока не прогнозируется.

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Наиболее неспокойным днем может стать 8 августа. Именно в этот период вероятен скользящий удар, который способен вызвать слабую магнитную бурю уровня G1.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать

Подобные бури считаются незначительными, однако у метеозависимых людей могут наблюдаться головная боль, усталость, сонливость, перепады артериального давления и снижение концентрации внимания.

В целом прогноз остается благоприятным. Если воздействие выбросов окажется слабее ожидаемого, магнитосфера Земли сохранит лишь умеренно возмущенное состояние без полноценной бури.

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