Яблочный Спас у украинцев считался одним из важнейших праздников за весь год.

Великий или Яблочный Спас считается одним из величайших праздников в году у украинцев. Его традиции демонстрируют тесное переплетение христианских и народных обычаев в нашей культуре. Славяне верили, что в этот важный день можно получить Божью защиту от болезней. Мы разобрались, когда Яблочный Спас в 2026 году, что в него нужно сделать и каких действий следует избегать.

Что такое Яблочный Спас и в чем его смысл

Великий Спас является народной интерпретацией христианского события Преображение Господне. Считается, что своими корнями торжество уходит ещё в языческие времена. Поэтому его традиции скорее светские, чем религиозные.

На протяжении многих веков Яблочный Спас в Украине прежде всего был праздником сбора урожая и благодарности Богу за посланные дары. Похожие торжества есть у большинства народов мира, ведь земледелие ранее было основным занятием человечества. Поэтому окончание жатвы считалось очень значимым событием.

В народных традициях Яблочный Спас считается настолько важным, что его называют третьим самым большим праздником в году после Рождества и Пасхи.

Когда Яблочный Спас в Украине

Спас отмечается тогда же, когда и Преображение Господне. Когда православные верующие ещё придерживались старого стиля, то отмечали его 19 августа. С переходом ПЦУ на современный календарь изменилось и то, какого числа Яблочный Спас. Теперь мы празднуем его 6 августа.

Стоит отметить, что эта дата выпадает на Успенский пост, когда под запретом животная пища. Однако в честь Преображения верующим разрешается есть рыбу.

Что можно, а что нельзя делать на Яблочный Спас

Поскольку главной тематикой Спаса является сбор урожая, в этот день собирают и несут в церковь корзины с сезонными продуктами. На освящение берут яблоки, груши, сливы, абрикосы, виноград, колоски и венки из них, пчелиные соты, а также летние травы и пряности.

Освященную корзину с лакомствами ставили на праздничный стол. Из таких фруктов готовили пироги, вареники, блины, запеканки и другую сдобу. Блюдами угощали близких и нуждающихся. Обязательно варили яблочные узвары и компоты.

У наших предков существовал обряд для оздоровления. Главное, что надо сделать на Яблочный Спас, это съесть освященное домашнее яблоко. Считалось, что такой фрукт вылечит все болезни в теле.

Помимо фруктов на Спас также чествовали зерно. Из пшеницы нового урожая выпекали праздничный каравай. В углу жилища ставили сноп сена, украшенный цветами и лентами. Он должен был приносить благополучие в дом. Также на праздник поздравляли пасечников, как и в Медовый Спас. Пчеловоды считали насекомых в улье и собирали мёд, который приносили в подарок соседям, вдовам и сиротам.

Ещё одним традиционным занятием на Спас считалось изготовление свечей из пчелиного воска. Их также освящали в церкви и в будущем зажигали для молитвы.

Древняя украинская примета гласит, что до Великого Спаса нельзя есть яблоки. Особенно строгим такой запрет был для женщин, которые потеряли детей: говорили, что если мать нарушала правило, то на том свете ребенок не получит угощения.

Также в Яблочный Спас действует запрет на домашнюю работу: стирку, уборку, рубку дров и т.п. Не стоит ссориться с близкими, выяснять правоту, ругаться матом. Однако можно и даже нужно совершать добрые поступки, помогая родным и незнакомцам. Не запрещается и помянуть умерших близких.

Вас также могут заинтересовать новости: