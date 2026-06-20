Ограничение на бензин и очереди на АЗС: Россия уходит с головой в топливный кризис

Очереди на автозаправочных станциях становятся все большей проблемой для Кремля.

Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью дальнобойных беспилотников. Власти России ограничили продажу топлива, из-за чего цены на бензин резко взлетели, а возле АЗС образовались огромные очереди из автомобилей.

Газета The Wall Street Journal пишет, что аналитики оценивают, что недавняя волна атак вывела из строя более 20% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

"Такой уровень сбоев является беспрецедентным в истории российско-украинской войны", – заявило в своём отчёте Международное энергетическое агентство.

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Сильнее всего пострадали регионы, расположенные вблизи линии фронта, особенно Крым – полуостров, аннексированный Россией у Украины в 2014 году. В последние недели киевские беспилотники неоднократно наносили удары по бензовозам на наземном маршруте снабжения, проходящем через другие оккупированные территории Украины, что привело к дефициту бензина в Крыму. Местные власти ввели нормированное распределение топлива, в том числе систему QR-кодов, которые водители должны предъявлять для получения положенной им квоты.

Ограничения на покупку топлива распространились на 53 региона России и временно оккупированной части Украины, включая некоторые отдаленные районы, такие как Арктика и Сибирь. Водителям не позволяют покупать больше, чем объем одного бака, чтобы предотвратить накопление запасов. Разочарованные автолюбители высказывают в соцсетях недовольство длительным ожиданием на заправочных станциях.

По словам бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова, последние ракетные удары стали более эффективными, поскольку Украина нацелилась на крупнейшие и самые современные НПЗ России, которые производят высокооктановый бензин с использованием труднозаменяемого западного оборудования.

"Эти 10–15 нефтеперерабатывающих заводов представляют собой очень узкую и уязвимую цель. Проще говоря, если их атаковать, возникнет кризис", - сказал Милов.

Украина также использовала беспилотники для атак на российские нефтеэкспортные терминалы – это была смелая попытка не дать Москве нажиться на скачке цен на нефть, вызванном войной США с Ираном. Однако она привела к неоднозначным результатам, поскольку экспорт российской нефти остался на прежнем уровне.

Удары Украины по НПЗ России - послдение новости

Украина постоянно наносит удары по нефтеперерабатывающей инстраструктуре России, но одними из самых ярких атак стали удар по Московскому НПЗ.

Так, 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении НПЗ. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию об ударе по НПЗ в Москве, отметив, что это "справедливый ответ на российские удары". Агентство Reuters писало, что нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины.

В ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз поразили Московский НПЗ, а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

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