Разведка США помогла Украине переломить ход войны, - Politico

Это усиление пришлось на важный момент, ведь Украина получила рычаги давления.

Отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись к прежним высотам, по словам давних наблюдателей за Украиной, – долгожданное усиление в критическое окно возможностей для украинских военных усилий.

Сенатор Марк Уорнер, высокопоставленный член комитета по разведке и давний сторонник расширения помощи США Украине, заявил Politico, что видит свидетельства улучшившегося соглашения об обмене разведданными – и считает, что это помогло Киеву получить преимущество в четырехлетней войне, развязанной Москвой.

"Не хочу вдаваться в конкретику, но оно улучшилось", – подчеркнул он, добавив, что использование Украиной дальнобойных дронов и ракет позволило ей наносить удары вглубь российской территории и укрепить свои позиции.

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В последние месяцы Киев наносил более агрессивные удары по всей России, что позволило ему вернуть территории и стабилизировать линию фронта. Это дало стране больше рычагов влияния в то время, как Украина стремится обратить победы на поле боя в давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Более прочное положение Украины наступает и на фоне того, что переговоры при посредничестве США о заключении мирного соглашения с Москвой зашли в тупик, пишет СМИ. Переговорная команда президента США Дональда Трампа, в которую входят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, была поглощена войной с Ираном, отодвинув Украину ниже в списке приоритетов.

Но за это время президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, вырос в глазах американского лидера по мере того, как Киев добивался успехов в противостоянии России.

Все решают удары Украины по территории РФ

В начале июля шквал украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре вынудил Москву – одного из крупнейших в мире экспортеров топлива – приостановить экспорт дизеля. Возросшая частота такого рода целенаправленных атак поставила Кремль в более затруднительное положение, создав то, что, как утверждает Киев, является окном возможностей для Украины использовать свое нынешнее преимущество, чтобы завершить войну.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин, еще один член комитета по разведке, и Роджер Уикер, возглавляющий сенатский комитет по вооружённым силам, согласились, что обмен разведданными между США и Украиной усилился в момент стратегической важности, отмечают журналисты.

"Определенно похоже на то, – отметил Корнин. – Все любят победителя, и, похоже, Украина переломила ход событий". Сенатор Тим Кейн, член комитета по вооруженным силам от демократов, заявил СМИ, что тоже видел признаки более активного взаимодействия между Украиной и США. "Я был в Украине в апреле 2025 года и снова был там в июле 2026-го. И я замечаю больше уверенности в общении", – подчеркнул Кейн.

Сотрудничество со стороны США сыграло ключевую роль в благоприятном повороте судьбы Украины, подчеркнул Джордж Баррос, директор по инновациям и работе с открытыми источниками в "ястребином" Институте изучения войны. Трамп, по сообщениям, одобрил обмен разведданными для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в прошлом году, которые сыграли важнейшую роль в создании "правильной структуры стимулов", чтобы подтолкнуть Москву к столу переговоров, отметил Баррос.

Эти удары, по его словам, были "многократно усилены" и стали значительно более эффективными, когда их насытили разведданными от американцев, – часть "более масштабной, более цельной стратегии того, как на самом деле создать реальные издержки".

А американские системы раннего предупреждения, добавил Баррос, оповещали украинцев о приближающихся российских ракетных атаках с первых дней войны.

"Президент хочет, чтобы эта война была урегулирована, чтобы бессмысленные убийства прекратились, – заявил представитель Белого дома. – Президент и его команда по-прежнему привержены тому, чтобы продолжать играть конструктивную роль в завершении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм, что в конечном счете мы добьёмся заключения мирного соглашения".

США тоже может извлечь выгоду

Вашингтон также может извлечь выгоду из разведданных Киева, заявил Джон Хербст, занимавший пост посла США в Украине с 2003 по 2006 год и до сих пор поддерживающий контакты с официальными лицами страны. "Нет никаких сомнений в следующем: у Украины выдающиеся разведданные о России", – отметил он.

Сообщается, что Зеленский стремился пустить эти разведданные в ход. В то время как Вашингтон был втянут в пятимесячную войну против Ирана, украинский президент предварил свой июльский визит в Овальный кабинет, заявив, что Киев планирует предоставить Трампу доказательства того, что Россия помогает Тегерану.

"Когда разговариваешь с украинскими офицерами разведки, слышишь уверенные суждения о том, что происходит в Москве, и не только в Кремле, – подчеркнул Стивен Сестанович, научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям в Совете по международным отношениям. – Суждения такого рода, что оправдывают по-настоящему совместное и взаимное соглашение об обмене".

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ударами по Киеву Путин спасает свой авторитет в глазах россиян. Весь имидж Путина построен на заботе о безопасности россиян.

Например, его вторжение в Украину было представлено как способ укрепления национальной безопасности России. Но оно все чаще дает обратный эффект.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина ослабила РФ сильнее, чем когда-либо с 1991 года. За последние недели украинские беспилотники уничтожили 8 логистических центров Wildberries в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре и оккупированном Симферополе. По оценке экспертов, компания лишилась более 10% своих складских площадей.

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