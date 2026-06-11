Афипский НПЗ и база морских дронов: Генштаб раскрыл детали ночных ударов по РФ и Крыму

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге РФ.

Вчера и в ночь на 11 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, в Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский". По имеющимся данным, подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

Отмечается, что Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

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Также на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено место производства и оснащения морских беспилотных катеров в Севастополе. Объект использовался для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые задействуются противником для выполнения задач в Черном море.

Среди прочего, в Крыму поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, нанесены удары по пунктам управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Также нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области. В районе Довжанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА", – говорится в сообщении.

Удары по логистике РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли критические удары по Чонгарскому мосту, разрушив его до уровня опор, а также уничтожили переезд в Армянске.

Таким образом, Силы обороны взяли под огневой контроль фактически всю логистику, которая у РФ проходила через так называемую трассу "Новороссия". И это затрудняет поставки на территорию временно оккупированного Крыма.

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