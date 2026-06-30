Украина в ІМО приравняла танкеры 'теневого флота' РФ к военным объектам, – FT

Пока Украина оказывает давление на Россию с помощью огневых ударов (в частности, нанося удары по портам "Кавказ" и "Туапсе"), европейские союзники и Великобритания затягивают юридическую петлю.

Украина выступила с новой юридической и военной инициативой на международной арене, призвав считать суда российского "теневого флота" легитимными военными целями. Издание Financial Times ознакомилось с официальным письмом вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы в адрес Международной морской организации (ІМО).

В документе подчеркивается, что транспортировка топлива, подпадающего под санкции, напрямую финансирует российскую агрессию, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом. Этот шаг призван узаконить усиление украинских ударов по логистике противника на фоне ожесточенного противостояния в Черном и Средиземном морях.

В своем обращении к IMO от 26 июня Алексей Кулеба прямо указал, что деятельность российских нефтяных и газовых перевозчиков имеет критически важное значение для формирования оборонного бюджета РФ.

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"Возникают законные вопросы о том, можно ли считать деятельность таких судов чисто обычными коммерческими операциями", – подчеркнул вице-премьер.

По имеющимся оценкам, только в течение прошлого года Украина поразила около десятка судов "теневого флота". В то же время агрессор действует гораздо масштабнее: с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала более 200 коммерческих судов. В частности, в письме упоминаются недавние удары РФ по турецкому сухогрузу MV Victress (на борту вспыхнул масштабный пожар, судно потеряло мореходность) и немецкому судну Helga, которое везло 25 тысяч тонн кукурузы в Черноморск.

Дипломатическая дуэль в ИМО и страх российских экспортеров

Письму Кулебы предшествовала жалоба со стороны Москвы, направленная в IMO в начале июня. Россия обвинила Киев в "терроризме" из-за мартовской атаки в Средиземном море на танкер Arctic Metagaz, который под российским флагом транспортировал сжиженный природный газ (СПГ) в Китай. В результате удара на судне вспыхнул пожар, оно потеряло управление, а экипаж был вынужден эвакуироваться.

Последствия этой операции оказались долгосрочными. По данным аналитической компании Windward, после мартовского инцидента ни один российский СПГ-танкер больше не решился пройти через Средиземное море. Вместо этого Москва вынуждена отправлять свои суда в обход всей Африки – через мыс Доброй Надежды, что колоссально удорожает и удлиняет логистику.

Запад переходит к радикальным мерам: аресты в Ла-Манше

Пока Украина оказывает давление на Россию с помощью военных действий (в частности, атакуя порты "Кавказ" и "Туапсе"), европейские союзники и Великобритания затягивают юридическую петлю. По оценкам брокеров, глобальный "теневой флот" (обслуживающий также Иран и Венесуэлу) разросся до более чем 1500 танкеров. Они пользуются морским правом, которое запрещает досмотр судов под законными флагами.

Чтобы сломать эту схему, Великобритания и ЕС заставляют морские реестры таких стран, как Панама, Камерун и Барбадос, лишать российские суда регистрации. Как только танкер теряет флаг, он автоматически переходит в статус судна "без гражданства", что дает полное право международным силам высаживаться на борт для досмотра.

Эта стратегия уже приносит первые результаты

14 июня Великобритания задержала и арестовала первый танкер "теневого флота" с российским грузом непосредственно в проливе Ла-Манш.

На прошлой неделе Военно-морские силы Франции успешно перехватили и заблокировали российское судно, подпадающее под санкции, в водах Средиземного моря.

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